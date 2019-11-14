Аферы с банковскими картами: За сутки жители Дружковки потеряли 29 тыс. грн

В Дружковке (Донецкая обл.) двое местных жителей потеряли со своих банковских карт почти 29 тыс. грн, сообщив аферистам свои личные данные. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба Дружковского отделения Краматорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, в полицию обратился 44-летний местный житель, который сообщил о том, что неизвестные украли деньги с его банковской карты.

Как выяснилось, накануне на его телефон звонил неизвестный мужчина, который представился оператором мобильной связи. Во время беседы между мужчинами зашел разговор о качестве услуг связи. Тогда незнакомец сказал, что может помочь настроить функции мобильного оператора. Для этого мужчине нужно только сообщить три телефонных номера, на которые он чаще звонил. «Оператор» отметил, что проблемы со связью продлятся до самого вечера, а потом нужно перезагрузить телефон и все настроится.

Однако, после выполнения всех указаний незнакомца, связь вообще пропала. Впоследствии оказалось, что с банковской карты потерпевшего были сняты 6 тыс. грн.

Еще одной жертвой мошенников стала местная жительница, которая сообщила псевдоработнику банка все свои личные данные по банковскому счету. Злоумышленник предложил женщине повысить лимит ее кредитной карточки, но получил отказ. И для того чтобы отменить данную операцию, нужно было внести некоторые сведения в базу данных. Выполнив все требования «банкира» со счета потерпевшей исчезли 22 800 грн.

«По обоим фактам следователями Дружковского отделения полиции возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество)», – говорится в сообщении.

В полиции напомнили гражданам, что нельзя сообщать незнакомым собеседникам свои личные данные, всегда нужно проверять информацию в отделении банка или у оператора связи. «Не пользуйтесь сомнительными интернет сайтами, рассчитывайтесь только за полученный и проверенный товар», – добавили в полиции.

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