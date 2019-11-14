177 тыс. жителей Донетчины задолжали за свет: Как узнать, есть ли вы среди должников и как избежать отключения

Жители Донецкой области задолжали за электроэнергию, потребленную еще в прошлые годы, 96 млн гривен. Из-за этого более 177 тыс. домохозяйств, согласно закону, могут остаться без света. Даже за незначительный, на первый взгляд, долг в 200 грн. ДТЭК Донецкие электросети призывает своих клиентов проверить не имеют ли они задолженность. Если задолженность есть – как можно скорее ее оплатить. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что долг за электроэнергию в размере 96 млн грн у бытовых потребителей возник еще до 1 января 2019 года, когда до реформы на рынке электроэнергии, сегодняшний оператор системы распределения ДТЭК Донецкие электросети выполнял функцию поставки/продажи электричества. Уже в квитанциях за январь 2019 года задолженность за прошлые периоды не указывалась, ведь продавать электричество жителям Донецкой области начала другая компания – поставщик универсальных услуг.

У 111 тыс. домохозяйств, то есть у более половины должников, сумма долга составляет менее 200 грн. И по закону, это уже является достаточным основанием, чтобы клиента отключили от электросети. В случае неуплаты долга, компания, в соответствии с порядком предусмотренным законодательством, должна отсоединять должников от сетей.

«Есть немало случаев, когда люди попадали в списки должников, просто потеряв квитанцию и забыв ее оплатить. Компания заботится о комфорте клиентов поэтому, призывает внимательно проверить наличие долга. Повторное подключение будет стоить от 82 до 345 грн. Оно станет возможным только после уплаты долга и займет до 3 рабочих дней», – отметили в компании.

Узнать есть ли у вас неоплаченные квитанции можно:

В личном кабинете ДТЭК Донецкие электросети.

По телефонам колл-центра: (099) 4500473, (096) 4500473, (0629) 450473.

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