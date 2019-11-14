Избили до потери сознания: Двое жителей Краматорска напали на юношу ради телефона и кошелька

В Краматорске полицейские задержали двух местных жителей, которые избили 19-летнего прохожего до потери сознания и похитили мобильный телефон и кошелек. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает отдел коммуникации Краматорского отдела полиции Донецкой области.

«Поздно вечером молодой человек возвращался домой, разговаривая по мобильному телефону, как вдруг почувствовал удар по голове. Двое незнакомцев пригрозили юноше расправой и приказали отдать гаджет и деньги. Пострадавший отказался, тогда его избили, а пока он был без сознания – забрали мобильный и 80 грн», – говорится в сообщении.

Злоумышленники скрылись с места преступления. Через несколько дней сотрудники отдела криминальной полиции установили личности фигурантов. Ими оказались краматорчане 20 и 23 лет, неоднократно судимые за совершение корыстных преступлений.

Вещественное доказательство – мобильный телефон был изъят.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой».

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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