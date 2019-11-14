Переселенцы могут получить жилье в трех областях Украины (Фото)

У переселенцев, нуждающихся в жилье, есть возможность получить во временное пользование комнаты в общежитиях в Харьковской, Днепропетровской областях и городе Львов. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Днепропетровская область:

в городе Вольногорск (ул. Устенко, 29а) есть 7 свободных комнат. Информацию об условиях проживания можно получить по адресу: г. Вольногорск, ул. Устенко, 14, Управление архитектуры, капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вольногорского городского совета. Тел. +38 099 622 83 07, +38 068 175 72 96.

в селе Чумаки (ул. Мелиоративная, 7б) есть 7 свободных комнат. Информацию об условиях проживания можно получить по телефонам: (056) 729 22 07, (056) 729 22 05, +38 066 024 79 01, +38 098 575 20 23 (Виктория Паранько, секретарь Чумаковского сельсовета) и по адресу: с. Чумаки, ул. Школьная, 13, Чумаковский сельский совет.

Харьковская область:

город Дергачи (ул. Научная, 28) – 12 свободных комнат. Информацию об условиях проживания можно получить по телефону (057) 63 30 114 или по адресу: г. Дергачи, ул. Сумской путь, 79Б.

поселок городского типа Золочев (ул. Филатова, 20) – 3 свободные комнаты. Информацию об условиях проживания можно получить по телефону (057) 64 510 56 или по адресу: пгт Золочев, ул. Комсомольская, 28. Тел. +38 097 152 66 41.

В городе Львов (ул. Венгерская, 2) есть 8 койко-мест. Информацию об условиях проживания можно получить по телефону +38 (032) 270 07 70 или по адресу: г. Львов, ул. Венгерская, 2, правое крыло, 3-й этаж.

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