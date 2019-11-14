Госбюджет принят: Прожиточный минимум с 1 января – 2 027 грн

Верховная Рада Украины сегодня, 14 ноября, приняла закон о госбюджете-2020 в целом. Соответствующее решение поддержали 280 нардепов, сообщает «РБК-Украина».

После выступлений представителей фракций, большинство которых выступили против законопроекта, документ был принят. «За – 280. Решение принято, бюджет принят», – объявил спикер ВР Дмитрий Разумков.

После одобрения законопроекта о бюджете-2020 в целом президент Украины Владимир Зеленский должен подписать его в течение 15 дней.

Доходы бюджета-2020 определены в сумме 1,09 трлн грн, расходы – 11,8 трлн грн. Предельный объем дефицита бюджета установлен на отметке 94,275 млрд грн.

Законом определили на 31 декабря 2020 года предельный объем госдолга в сумме 2,045 трлн грн и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 318 млрд грн.

Прожиточный минимум в 2020 году установлен:

с 1 января 2020 года – 2 027 грн;

с 1 июля – 2 118 грн;

с 1 декабря – 2 189 грн.

Отметим, что перед голосованием за проект бюджета-2020 народные депутаты поддержали правку в Бюджетный кодекс, согласно которой акцизный налог с топлива в следующем году остается прежним. Таким образом, в Дорожный фонд миллиардные сборы будут идти непосредственно только с 2021 года. Речь идет о сумме около 7,7 млрд грн.

В целом же из окончательной редакции закона об изменениях в Бюджетный кодекс исключили сокращение объема Фонда регионального развития и Новые положения по остаткам средств специального фонда бюджета. Одновременно внесены изменения для выплат социальной помощи непосредственно из государственного бюджета вместо местного бюджета.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров передал в Верховную Раду доработанный ко второму чтению проект государственного бюджета Украины на 2020 год. В обновленном проекте увеличены доходы и расходы, предусмотрено рекордное финансирование дорог и оборонного сектора. В Кабмине документ называют «бюджетом развития и безопасности».

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