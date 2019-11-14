Обстрелом НВФ вблизи Авдеевки уничтожен двухэтажный дом, – штаб ООС

Сегодня, 14 ноября, незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстрелом уничтожили гражданский дом вблизи прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.). Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Так, около 15:00 НВФ из РПГ, АГС и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Каменка.

«В то же время противник вел огонь и по гражданской инфраструктуре. Вследствие таких циничных действий вооруженных формирований Российской Федерации возник пожар в дачном городке "Акация". Полностью уничтожен двухэтажный дом. Оккупанты в очередной раз подтвердили, что не гнушаются ничем, даже запугиванием и террором гражданского населения», – говорится в сообщении.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, к горячим точкам вдоль линии разграничения относится и треугольник Авдеевка – Ясиноватая – Донецкий аэропорт.

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