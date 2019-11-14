Легкий шантаж: Эксперт пояснил, что последует за выходом Украины из Минского процесса

Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Киев допускает возможность выхода из Минских соглашений, на сегодня является демонстрацией видимости жесткой позиции. Такую точку зрения высказал политолог Андрей Золотарев в комментарии «ГолосUA».

«Абсолютно уверен, что это (выход из Минского процесса, – ред.) не нужно, и что это легкий шантаж. Демонстрация видимости жесткой позиции. По большому счету альтернативы Минскому процессу действительно нет – ничего взамен не предложено. Этот ход, думаю, с удовольствием был бы принят российской стороной – это дало бы картбланш говорить, что проблема на самом деле не в Москве, Луганске или Донецке, а в Киеве. То, что Киев не хочет мира», – отметил Золотарев.

Кроме того, по мнению эксперта, выход Украины из Минского процесса может привести к началу отмены антироссийских санкций. «Собственно, это стало бы отправной точкой для шагов по демонтажу антироссийских санкций, к чему в принципе, европейские партнеры готовы. Судя по истории с "Северным потоком". Мы видим, что есть старая догма – цены для европейцев всегда стоят выше ценностей. Ее никто не отменял», – резюмировал Золотарев.

Напомним, что глава МИД Украины Вадим Пристайко допустил выход страны из Минских соглашений, если «Нормандские» переговоры закончатся полным провалом.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!