На мосту вблизи КПВВ «Станица Луганская» установили перила (Фото)

Сегодня, 14 ноября, на мосту вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) украинские специалисты закончили установку перильного ограждения. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Кроме того, в течение дня было уложено асфальтовое покрытие в месте примыкания 9-й опоры моста к дороге.

Также продолжились работы по покраске металлических конструкций пролетной части моста.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн. Также сообщалось, что восстановление разрушенной части моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» идет по графику, задержек нет.

Также сообщалось, что председатель ЛугОВГА Сергей Гайдай заявил, что через реконструированный мост на КПВВ «Станица Луганская» сможет проезжать только коммунальный транспорт.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: