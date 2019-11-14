Важный человек: Прокуратура Нидерландов отреагировала на интервью Цемаха Вышинскому

Прокуратура Нидерландов не комментирует заявление члена незаконных вооруженных формирований «ДНР» Владимира Цемаха о том, что ему предлагали гражданство и дом в Нидерландах в обмен на показания по делу МН17. Об этом в Гааге сказала пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк в комментарии «Укринформу».

«Я смотрела интервью. Это правда, что Цемаха допросила Международная совместная следственная группа (JIT)», – отметила она по поводу интервью Цемаха, которое он дал исполнительному директору информагентства «Россия сегодня» Кириллу Вышинскому.

Пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов не прокомментировала заявления Цемаха, при этом отметила конфиденциальность сказанного Цемахом во время допроса JIT. «Эти разговоры всегда конфиденциальны, поэтому я не могу обнародовать, что он сказал», – заявила она и отметила, что Цемах является важным человеком для расследования дела MH17. «Цемах – это человек, который представляет интерес для Международной совместной следственной группы. Прокуратура Нидерландов послала запрос на временный арест Цемах в компетентные российские органы 7 сентября 2019 года с целью экстрадиции в Нидерланды», – добавила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов.

Ранее сообщалось, что в конце июня 2019 года СБУ в результате спецоперации в «ДНР» задержала члена НВФ «ДНР» Владимира Цемаха. Его считают причастным к уничтожению рейса МН17. 5 сентября Владимир Цемах был освобожден судом из-под стражи под личное обязательство и был передан России. Затем он уехал на неподконтрольную украинскому правительству часть Донбасса. Нидерланды просили Украину не выдавать Цемаха России. Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (под Снежным, Донецкая обл., сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск. В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия. Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

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