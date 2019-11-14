Президент «Энергоатома» пожаловался на убытки из-за импорта электроэнергии из РФ, – СМИ

Из-за импорта электроэнергии из России украинские энергокомпании терпят убытки и их мощности ограничивают. Об этом заявили эксперты в комментариях одному из телеканалов, сообщают «Українські новини»

Президент ГП «НАЭК "Энергоатом"» Юрий Недашковский сообщил, что растущий импорт электроэнергии из России заставил компанию пойти на балансирующий рынок, а это дополнительная финансовая нагрузка.

«На данный момент ситуация такова, что заявленные очень низкие цены на рынке "на сутки вперед". Мы вынуждены пойти на балансирующий рынок. Это для нас дополнительная финансовая нагрузка. Почему? Потому что эти средства мы получим только через месяц», – заявил Недашковский.

Напомним, с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза – с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт-ч/сутки.

7 ноября руководитель НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук на пресс-конференции признал, что из-за импорта электроэнергии из РФ, который стал возможен благодаря «поправке Геруса», пришлось ограничивать производство электроэнергии на украинских станциях.

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