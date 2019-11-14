Не отстаивают украинскую позицию: Министр культуры высказался о гастролях в РФ

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что украинские артисты, которые гастролируют на территории России, не отстаивает украинскую позицию и не понимают, что РФ напала на Украину. Об этом он сегодня, 14 ноября, сказал журналистам на международном форуме «Креативная Украина» в Киеве, сообщает «Интерфакс – Украина».

«Я считаю, что культура является важной частью политики. Каждый человек делает выбор... Если певец или артист едет в Российскую Федерацию и выступает там, не в Крыму, Крым – это Украина, то на мой взгляд, это значит, что этот человек не отстаивает украинскую позицию, не понимает, что Россия страна, которая на нас напала», – сказал министр.

Он отметил, что государство должно сформулировать свое отношение к таким гастролям.

Также Бородянский добавил, что поддерживает инициативу Общественного телевидения не отправлять на международный конкурс «Евровидение» артистов, которые выступают или намерены выступать в России. «Мы должны четко определить, что есть добром, а что злом, и уметь отличать добро от зла», – подчеркнул Бородянский.

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