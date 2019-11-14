Растущий импорт электроэнергии из России убивает отечественную генерацию, – Гончаренко

Инициированный нардепом Андреем Герусом импорт электроэнергии из России постоянно растет, убивает украинские энергопредприятия и угрожает национальной безопасности. Об этом завил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает «Обозреватель».

«Россия очень любит держать своих "партнеров" на крючке. Украина для них – это цель номер один. И поэтому они хотят нас держать, как на крючке газовом, так и, конечно, они были бы счастливы держать еще раз на крючке электроэнергии. И поэтому так опасно пускать и расширять здесь их присутствие и вообще пускать их сюда, потому что фактически это убивает собственную выработку электрической энергии», – сказал Гончаренко.

По его мнению, Россия в будущем использует энергозависимость Украины для давления на власть, шантажируя отключением электроэнергии.

«После того будут накручиваться цены, будет совершенно другая ситуация, и Россия будет нас шантажировать, что она может в любой момент выключить страну как таковую. Мы понимаем, что это такое в ХХI веке. Так что это очень опасно с точки зрения национальной безопасности. Не с точки зрения даже политической или с точки зрения экономической, а с точки зрения национальной безопасности. Страны должно быть энергонезависимой, и в том числе в вопросе электроэнергии», – отметил Гончаренко.

Депутат подчеркнул, что импорт электроэнергии из РФ, что стало возможным благодаря «поправке Геруса», нужно отменять как можно скорее. «Это надо убирать как можно скорее. Я соавтор одного из депутатских законопроектов, который предусматривает остановку импорта электроэнергии из Российской Федерации. И мы не понимаем, почему не выносится этот вопрос в сессионный зал, можно было давно это сделать. Я этим вижу прямую угрозу национальным интересам Украины», – сказал Гончаренко.

Напомним, что после 4-четырехлетнего перерыва с 1 октября в Украину начала поставляться электроэнергия из России. Это стало возможно благодаря принятым Радой изменениям в законы в сфере использования энергии, в которые глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам.

Импорт из РФ осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

В начале ноября поставки электроэнергии увеличились втрое в сравнении с октябрем – до 12 млн кВт.

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