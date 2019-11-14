В деле МН17 новые доказательства: К координации НВФ причастны Шойгу и Бортников

В рамках уголовного расследования катастрофы малайзийского Boeign рейса MH17 над Украиной в 2014 году Международная следственная группа во главе с Нидерландами опубликовала очередной призыв к свидетелям, который сопровождается несколькими ранее не публиковавшимися перехватами телефонных переговоров членов незаконных вооруженных формирований «ДНР» и их российских кураторов. Об этом в Facebook сообщает Conflict Intelligence Team, пишет «Сегодня».

«Переговоры, в частности, свидетельствуют о непосредственной причастности министра обороны России Сергея Шойгу и директора ФСБ (Федеральной службы безопасности) Александра Бортникова к координации действий сепаратистов на востоке Украины», – говорится в сообщении.

Как отмечается, следственная группа просит свидетелей поделиться информацией о руководстве и источниках финансирования «ДНР», в частности, о каком-то генерале ФСБ Владимире Ивановиче, который мог быть причастен к руководству пророссийскими силами в конфликте на востоке Украины.

«Ранее благодаря отклику Bellingcat на аналогичный призыв удалось установить, что к координации действий пророссийских формирований были причастны высокопоставленные офицеры ГРУ (Главного разведывательного управления) Олег "Орион" Иванников и Николай "Дельфин" Ткачев», – говорится в сообщении.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (под Снежным, Донецкая обл., сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия. Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

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