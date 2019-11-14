Досадное самоубийство: Эксперт озвучил последствия обвала цены на энергорынке

Обвал цены на рынке электроэнергии в сегменте РДН («ринку на добу наперед» / рынке на сутки вперед) повлечет трудности с выполнением обязательств по финансированию ПСО («постачальник із спеціальними обов’язками», фиксированные низкие цены для населения) и «зеленого тарифа» возобновляемой энергетики. Об этом на своей странице в Facebook заявил заместитель руководителя Департамента энергоэффективности НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Хабатюк.

«Ожидаю, что радость от низких цен на РДН будет недолгой, как и сами низкие цены», – добавил он.

Хабатюк пояснил, что у госпредприятия «Гарантированный покупатель» («ГарПок») денег на финансирование ПСО «тоже меньше». Потому что «ГарПок» зарабатывает на дельте между ценой рынка и тарифом АЭС/ГЭС. «При этом расходы практически не изменятся, так как тариф АЭС/ГЭС для "ГарПока" фиксированный, как и расходы на "зеленый тариф". Как и другие доходы – продажа ПУП/ОСР/ОСП. Поэтому это какое-то досадное самоубийство», – считает эксперт.

Как отмечает «Обозреватель», «рынок на сутки вперед» является наиболее ликвидным сегментом конкурентного рынка электроэнергии, который для большинства участников является индикативом цены электроэнергии.

Согласно установленным правительством правилам, 90% электроэнергии госкомпании НАЭК «Энергоатом» и 35% госкомпании «Укргидроэнерго» продаются госпредприятием «Гарантированный покупатель» по фиксированным ценам – около 570 и 720 грн за МВт-ч соответственно.

Часть электроэнергии «ГарПок» перепродает поставщикам универсальных услуг по еще более низкой цене – для обеспечения населения. Остальную часть передает по цене закупки операторам магистральной и распределительных сетей на технологические расходы. Остальное продается на РДН, чтобы компенсировать свои убытки от поставок населению. Прибыль идет на обеспечение «зеленого тарифа» для объектов генерации из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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