Дорожная карта отмены срочной службы появится в 2020 году, – министр обороны

Дорожная карта отмены призыва в Украине будет представлена в 2020 году. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью радио «Армия FM».

«Модель срочной службы не имеет будущего в Украине, обещаю показать в следующем году дорожную карту отмены срочной службы», – сказал министр обороны.

По его словам, большинство молодых людей, отслуживших срочную службу, не возвращается в качестве резерва. «Поэтому резерв должны формировать из тех, кто хочет там быть добровольно», – считает Загороднюк.

Он также отметил, что параллельно должна развиваться концепция территориальной обороны. «Сильную территориальную оборону должны составлять бывшие военнослужащие, ветераны, люди, которым просто нравится военная тематика, но они не хотят подписывать контракт и не видят себя все время в армии», – пояснил министр.

Кроме того, Загороднюк рассказал, что строительство политики человекоцентрической армии состоит из многих аспектов, в которые входят социальная защита, обеспечение жильем, питанием, медицинское обеспечение, правовая защита военнослужащих, в отношении которых дела находятся в судах. «Сейчас в Одессе мы запускаем пилотный проект по открытию службы правовой помощи, предусматривающий работу независимых от ГШ ВСУ военных юристов, которые будут оказывать правовую помощь обиженным военнослужащим. Еще один аспект – военная карьера, чтобы каждый военнослужащий знал, как у него будет развиваться служба», – добавил министр обороны.

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