Арест Гримчака продлили на два месяца

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Гримчаку. Об этом со ссылкой на пресс-службу ВАКС пишет «Интерфакс – Украина».

« 13 ноября следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил на два месяца срок содержания под стражей для бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц», – говорится в сообщении.

Кроме того, помощнику Гримчака, которого следствие считает соучастником уголовного производства, также продолжили содержания под стражей – на 30 дней.

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения для Юрия Гримчака. Он находился в СИЗО 60 дней. Замминистру МинВОТ инкриминировали мошенничество. Его коллега Георгий Тука считает, что в задержании силовиками Юрия Гримчака нет политических мотивов. Адвокат арестованного Татьяна Матяш заявила, что замминистра Юрий Гримчак содержится в СИЗО незаконно, поскольку в решении суда есть ошибки.

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