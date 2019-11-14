Круг вокруг РФ сужается: Зеркаль пояснила, что означают новые данные по МН17

России будет труднее избежать ответственности в деле о сбитом малайзийском Боинге-777 рейса MH17 после публикации обращения Совместной следственной группы (ССГ) к свидетелям этих событий в первой половине 2014 года. Так считает заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции, агент Украины по делу «Украина против Российской Федерации» Елена Зеркаль, о чем она написала в Facebook.

«Вот несколько цитат из этого обращения: "ССГ обнародовала перехваченные телефонные разговоры ... Они свидетельствуют о том, что лидеры вооруженной группировки "Донецкая народная республика" (ДНР) имели контакты с российскими чиновниками по поводу военной поддержки. Среди этих лидеров были Александр Бородай – самопровозглашенный "премьер-министр" и обвиняемый Игорь Гиркин – самопровозглашенный "министр обороны". Именно они общались с Сергеем Аксеновым – руководителем Крыма, назначенным российской стороной, и Владиславом Сурковым – высокопоставленным чиновником российского правительства», – пишет Зеркаль.

«Недавний анализ показаний свидетелей и другой информации показал, что влияние России на "ДНР" выходил за рамки военной поддержки, и отношения между российскими чиновниками и лидерами "ДНР" были, пожалуй, более тесными. Степень российского влияния играет роль при расследовании по другим лицам, причастным к сбиванию авиалайнера рейса MH17. Именно поэтому сегодня ССГ публикует новое обращение к свидетелям», – цитирует Зеркаль.

«Перехваченные телефонные разговоры также свидетельствуют об участии российских спецслужб, сотрудничающих между собой при управлении "ДНР". Например, 18 июля 2014 года два члена "ДНР" обсуждают между собой, что они получают приказы из Москвы: первый – от ФСБ, а второй – от ГРУ», – приводит цитаты из обращения Зеркаль.

«А теперь, давайте вспомним решение Международного Суда ООН от 8 ноября 2019 года – суд напомнил, что в резолюции Совета Безопасности США 1373 предусмотрено, что государства не должны оказывать любую поддержку лицам, причастным к терроризму, а также они должны принимать меры и сотрудничать для предотвращения и подавления актов финансирования терроризма, "совершенных любым лицом". Если государство нарушает эти обязательства, в том числе относительно действий, совершенных государственными должностными лицами, тогда ответственность за это нарушение будет возложена на государство», – пояснила она.

«Круг вокруг России сжимается, избежать ответственности будет все труднее и труднее», – резюмирует заместитель министра иностранных дел.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции, агент Украины по делу «Украина против Российской Федерации» Елена Зеркаль отметила, что ситуация вокруг МН17 также является частью иска, поданного Украиной против РФ в Международный суд ООН.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (под Снежным, Донецкая обл., сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия. Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

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