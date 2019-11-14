В Украине наблюдается существенное снижение показателей бедности, – Минсоцполитики (Инфографика)

В Украине* за I квартал 2019 года по сравнению с I кварталом 2018 года наблюдается существенное снижение показателей бедности по основным абсолютным критериям. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в мониторинговом отчете Министерства социальной политики «Основные показатели уровня жизни населения в январе-сентябре 2019 года», опубликованном сегодня, 14 ноября, на сайте ведомства.

Так, уровень бедности по расходам ниже фактического прожиточного минимума уменьшилась с 39,8% до 38,1%, а по доходам ниже фактического прожиточного минимума – с 30,5% до 25,5%. «Уровень абсолютной бедности, рассчитанный на основе законодательно установленного размера прожиточного минимума, уменьшился и составил 2,8% против 2,9% в I квартале 2018 года. Вместе с тем, уровень бедности по международному критерию ООН составил 1,4% против 1,1% в I квартале 2018 года», – говорится в отчете.

Что касается показателей относительной бедности за I квартал 2019 года, то уровень бедности по критерию по расходам уменьшился с 27,1% до 25,4%, а по критерию с использованием эквивалентной шкалы ЕС увеличился и составил 12,9%.

В разрезе социально-демографических групп населения мониторинг показателей бедности за I квартал 2019 года характеризуется следующими данными:

уровень бедности среди работающих: по относительному критерию по расходам уменьшился на 1,2% составил 20,2% (за I квартал 2018 – 21,4%); по абсолютному критерию по доходам ниже фактического прожиточного минимума уменьшилась на 4,8 % и составил 15,6% (за I квартал 2018 года – 20,4%);

уровень бедности среди лиц пенсионного возраста (неработающих): по относительному критерию по расходам составил 26,1% (за I квартал 2018 года – 26,6%); по абсолютному критерию по доходам ниже фактического прожиточного минимума снизился на 2% и составил 30,8% (за I квартал 2018 года – 32,8%);

уровень бедности среди детей 0-17 лет: по относительному критерию по расходам уменьшился на 4,1% и составил 30,1% (за I квартал 2018 года – 34,2%); по абсолютному критерию по доходам ниже фактического прожиточного минимума уменьшилась на 7,8% и составил 31% (за I квартал 2018 года – 38,8%);

уровень бедности среди лиц в возрасте 16-19 лет: по относительному критерию по расходам увеличился на 4,3% и составил 33,4% (за I квартал 2018 года – 29,1%); по абсолютному критерию по доходам ниже фактического прожиточного минимума уменьшилась на 3,6% и составил 31,6% (за I квартал 2018 года – 35,2%).

* Без учета части зоны проведения антитеррористической операции и аннексированного Крыма

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