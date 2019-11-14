Карп, толстолобик, белый амур: На Донетчине зарыбили водоемы (Фото)

В водоемы Донецкой области в период с 15 октября по 5 ноября были вселены почти 5 тонн мальков – 130 тыс. экз. молодой рыбы. Вселение рыбопосадочного материала осуществлено за счет средств пользователей специальных товарных рыбных хозяйств, осуществляющих рыбохозяйственную деятельность на данных водоемах, согласно Режимами рыбохозяйственной эксплуатации водоемов. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Так, в Славянском районе зарыблен водоем (39,1 га), расположенный на реке Бычок. Было вселено 1 850 кг молодой рыбы, а именно: двухлетка толстолобика – 11 тыс. экз. (1 300 кг) и двухлетка карпа – 5 тыс. экз. (550 кг). Средний вес рыбопосадочного материала составлял 115 граммов.

В Карловское водохранилище (252 га), расположенное на территории Ясиноватского района, выпустили 85 тыс. экз. рыбы в количестве: толстолобик – 70 тыс. экз. (1 750 кг), карп – 12 тыс. экз. (300 кг) и белый амур – 3 тыс. экз. (75 кг). Средний вес рыбопосадочного материала составлял 25 граммов.

В Константиновском районе зарыблен водоем (18 га), расположенный в балке Русин Яр бассейна реки Казенный Торец на территории Полтавского сельского совета. Здесь выпустили 14 тыс. экз. молодой рыбы. В частности, толстолобик – 11,5 тыс. экз. (300 кг), карп – 2 тыс. экз. (60 кг) и белый амур – 0,5 тыс. экз. (30 кг). Средний вес рыбопосадочного материала составлял 28 граммов.

Также в Константиновском районе в водоем (11 га), расположенной в балке Русин Яр на территории Веролюбовского сельского совета, внесено 375 кг рыбы в количестве: толстолобик – 10 тыс. экз. (250 кг) и карп – 5 тыс. экз. (125 кг). Средний вес рыбопосадочного материала составлял 25 граммов.

В пресс-службе уточнили, что контроль за процессом зарыбления водных биоресурсов осуществляла Комиссия по контролю за проведением работ по вселению водных биоресурсов в водные объекты, представители местных государственных администраций и общественность.

Отмечается, что проведение таких работ улучшает экологическую ситуацию в регионе и обеспечивает население качественной рыбой и продуктами ее переработки.

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