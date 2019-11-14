Избавиться от «сепар – укр»: Сивохо озвучил шаги политики примирения Донбасса

Новая власть планирует решить 5 первостепенных вопросов на пути реинтеграции Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», эти направления сегодня, 14 ноября, в ходе круглого стола форума «Реинтеграция на Донбассе»* озвучил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.

«Главная мысль, которая продвигается нашей командой, – мы все жители Украины. Мы разделены лишь линией разграничения. И, прежде всего, на ментальном уровне нужно избавиться от того, что нас разъединяет. И линия разграничения вначале должна стать хотя бы линией соприкосновения. Невозможно вернуть территории без людей. А вот вернуть людей ментально – главная наша задача, и это можно делать прямо сейчас», – сказал Сивохо.

Он перечислил первые шаги, которые планирует в этом плане сделать новая власть:

«вернуть старикам пенсии»;

найти способ, как компенсировать ущерб по разрушенному и поврежденному жилью;

беспрепятственно оформить документы всем детям, которые родились на неподконтрольной Украине территории. «А это без малого 140 тыс. детей – если считать Донбасс и Крым»;

упростить порядок пересечения КПВВ и «создать нормальные человеческие условия на пропускных пунктах».

Сивохо подчеркнул, что также нужно «полностью поменять понятийный аппарат». «Избавиться от штампов "свой – чужой", "сепар – укр". Мы все – украинцы. Для этого необходимо пересмотреть подход к информационной и гуманитарной политике государства», – сказал советник СНБО.

«Политика президента сейчас – это политика примирения. У нас не должно быть разжигания конфликта, как это было ранее», – резюмировал Сивохо.

* II Международный форум «Реинтеграция на Донбассе – улучшение гуманитарной ситуации и укрепление контактов между людьми в регионе конфликта» проходил в Киеве 13-14 ноября

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