Избавиться от «сепар – укр»: Сивохо озвучил шаги политики примирения Донбасса

Новая власть планирует решить 5 первостепенных вопросов на пути реинтеграции Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», эти направления сегодня, 14 ноября, в ходе круглого стола форума «Реинтеграция на Донбассе»* озвучил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.
«Главная мысль, которая продвигается нашей командой, – мы все жители Украины. Мы разделены лишь линией разграничения. И, прежде всего, на ментальном уровне нужно избавиться от того, что нас разъединяет. И линия разграничения вначале должна стать хотя бы линией соприкосновения. Невозможно вернуть территории без людей. А вот вернуть людей ментально – главная наша задача, и это можно делать прямо сейчас», – сказал Сивохо.
Он перечислил первые шаги, которые планирует в этом плане сделать новая власть:
- «вернуть старикам пенсии»;
- найти способ, как компенсировать ущерб по разрушенному и поврежденному жилью;
- беспрепятственно оформить документы всем детям, которые родились на неподконтрольной Украине территории. «А это без малого 140 тыс. детей – если считать Донбасс и Крым»;
- упростить порядок пересечения КПВВ и «создать нормальные человеческие условия на пропускных пунктах».
Сивохо подчеркнул, что также нужно «полностью поменять понятийный аппарат». «Избавиться от штампов "свой – чужой", "сепар – укр". Мы все – украинцы. Для этого необходимо пересмотреть подход к информационной и гуманитарной политике государства», – сказал советник СНБО.
«Политика президента сейчас – это политика примирения. У нас не должно быть разжигания конфликта, как это было ранее», – резюмировал Сивохо.
* II Международный форум «Реинтеграция на Донбассе – улучшение гуманитарной ситуации и укрепление контактов между людьми в регионе конфликта» проходил в Киеве 13-14 ноября
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