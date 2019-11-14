Более 160 млн евро инвестиций: Мэр Мариуполя рассказал в Брюсселе о переменах в городе

Городской голова Мариуполя (Донецкая обл.) Вадим Бойченко рассказал в Брюсселе о демократическом пути развития города. Об этом шла речь во время встречи Комиссии CIVEX Комитета Регионов ЕС, в частности, с заместителем начальника отдела C2 Генерального директората по вопросам Европейской политике соседства и переговорам о расширении (DG Near) Виллемсом Йерун, сообщает пресс-служба горсовета.

По словам Бойченко, благодаря сотрудничеству с международными партнерами и принятой Стратегии развития Мариуполя-2021 успешно реализован кейс «Новый муниципалитет». «Мы в корне изменили работу органов местного самоуправления. Новый муниципалитет работает на принципах открытости, прозрачности и доступности. Мариуполь внедряет современные сервисы, инструменты электронной демократии и создает комфортные условия для оказания услуг. Сначала мы первыми открыли самый большой в области центр административных услуг, а в этом году – самый большой социальный офис в Украине», – сказал городской голова.

Выбранный курс дал положительные результаты. Мариуполь – среди лидеров по уровню прозрачности согласно версии Transparency International Ukraine. В числе самых безопасных городов Украины. Первым получил звание «Город солидарности» за активную позицию в вопросах поддержки и адаптации переселенцев. Все это помогло Мариуполю за три года привлечь более 160 млн евро инвестиций на реализацию масштабных инфраструктурных проектов. «Я верю, что будущее Украины за городами. И сегодня Мариуполь – город новых возможностей. За несколько лет произошла перезагрузка во всех сферах. Обновляются парки, школы, больницы, спортплощадки, дворцы культуры. Открываются университеты, современные пространства, реконструируются жилье и проспекты. Проводятся фестивали национального уровня и закупается муниципальный транспорт. Через такие позитивные изменения мы показываем, какое успешное и процветающее будущее может быть в Украине», - отметил Бойченко.