«Дорога жизни»: В поселке Ясногорка прокладывают пешеходные дорожки (Видео)

В поселке Ясногорка (Донецкая обл.) прокладывают пешеходные дорожки. Ранее в магазин и школу приходилось идти по проезжей части, а поскольку дорога транзитная, то случались аварии.

Тротуары делают вдоль транзитной дороги – сыплют гравий, укладывают фемы, устанавливают бордюры. По словам жителей, без тротуаров ситуация на дороге была аварийной. «Аварии 3 серьезные были. Была машина, аж во дворе этой женщины, перевернута колесами. Были случаи, что и машина сбивала. Особенно вот это на повороте», – говорит местная жительница Мария.

Местная жительница Антонина вспоминает, что ранее вести внука в детский сад приходилось по проезжей части. «Вон по асфальту ходили, да и все. Хорошо, что дорожку положили, конечно», – сказала она.

Сейчас строители расчищают обочины, демонтируют старую плитку. Говорят, что много времени уходит на подготовительные работы. И все же за месяц уже успели сделать 3 км тротуара. «Будем ставить ограждения, возле школы будем ставить ограждения, там, где еще есть водосточные канавы будем делать ограждения, чтоб детки не попадали и там на том зигзаге, где подпорная стенка», – рассказал главный инженер подрядной организации Александр Гвоздь.

«Поселковым советом был разработан проект, мы заплатили деньги. В 2016 году этот проект попал по программе "Відновлення Донбасу". Общая стоимость проекта около 12 млн грн», – сообщил Ясногорский поселковый голова Николай Гребенюк.

В этом году должны проложить около 5 км дорожек. Общая протяженность тротуара – 8,5 км.

Источник: ТК «Донбасс»

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