Дошкольное образование: Министр рассказала о ваучерах и частных инициативах

Свободный доступ к дошкольному образованию является абсолютно неотъемлемой частью целостного развития ребенка, первым шагом в непрерывном обучении. Так считает министр образования Анна Новосад, пишет «LB.ua» .

« С одной стороны, это инструмент общего развития ребенка – общего, эмоционального развития, обучения исследовать мир. А с другой стороны, как показывают исследования, это действенный инструмент подготовки ребенка к школе. Школьники и школьницы, которые имели дошкольное образование, демонстрируют гораздо лучшие результаты по математике. Хотя, конечно, подготовка к школе не может быть целью. Речь идет о своевременном целостном развитии личности», – сказала Новосад.

Министр назвала две основные проблемы дошкольного образования в Украине. Первая – это доступ. Дошкольное, как и начальная школа, должно быть максимально приближенным к месту проживания ребенка. В сельской местности иногда дошкольных учреждений просто нет, а в городах их не хватает. Не в каждом селе стремятся строить новый садик, потому что неизвестно, будут ли туда идти через несколько лет. « Поэтому необходимо работать над вариативностью форм получения дошкольного образования. Это может быть семейная форма, многочасовой уход и тому подобное. Это все необходимо прописывать в новом законе о дошкольном образовании, который мы планируем разработать. Надо двигаться, в том числе, через инструмент ваучеров на дошкольное образование, чтобы стимулировать частные инициативы», – считает Новосад.

Вторая проблема дошкольного образования – это качество. Оно содержит много составляющих: какой смысл дошкольного образования, как он отражает потребности ребенка того или иного возраста, насколько он коррелируется с содержанием НУШ, с заложенными там компетенциями и мягкими навыками и тому подобное. И, конечно, вопрос в профессиональной подготовке воспитателей и воспитательниц – необходимо постоянное повышение квалификации и системная подготовка в педагогических университетах. « И параллельно нужно повышать социальный статус этой профессии. Потому что сейчас воспитатель или воспитательница детского сада – одна из наименее оплачиваемых образовательных профессий. И здесь, на мой взгляд, есть большая несправедливость. Я не могу сказать, что это какая-то коренная реформа. Я скорее говорила бы, что нам надо обратить системный взгляд к дошкольному образованию и больше в него инвестировать», – подчеркнула руководительница МОН.

Часть налогов идет на дошкольное образование, поэтому эти средства в форме ваучера можно направить в частных инициатив, быстрее развиваются. По словам министра, благодаря этому государству не нужно строить новый садик – его построит бизнес, а государство будет стимулировать его ваучером. Такая система первый год практикуется в частных школах, когда родители могут получить ваучер на образование ребенка от государства и использовать его в частном заведении. Возможно, это не покроет всю стоимость обучения, но будет способствовать тому, чтобы родители отдавали детей в дошкольные учреждения. « К сожалению, не все частные инициативы хотят работать с государственными деньгами. Поэтому нужно работать над тем, чтобы разгрузить бюрократические процессы, упростить проверки использования государственных средств. Но я бы говорила именно не о пилоте, а о всей стране, потому что мне кажется, что у нас не так много времени, чтобы реанимировать наше дошкольное образование», – добавила Анна Новосад.

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