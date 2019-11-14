Дошкольное образование: Министр рассказала о ваучерах и частных инициативах

Свободный доступ к дошкольному образованию является абсолютно неотъемлемой частью целостного развития ребенка, первым шагом в непрерывном обучении. Так считает министр образования Анна Новосад, пишет «LB.ua».
«С одной стороны, это инструмент общего развития ребенка – общего, эмоционального развития, обучения исследовать мир. А с другой стороны, как показывают исследования, это действенный инструмент подготовки ребенка к школе. Школьники и школьницы, которые имели дошкольное образование, демонстрируют гораздо лучшие результаты по математике. Хотя, конечно, подготовка к школе не может быть целью. Речь идет о своевременном целостном развитии личности», – сказала Новосад.
Министр назвала две основные проблемы дошкольного образования в Украине. Первая – это доступ. Дошкольное, как и начальная школа, должно быть максимально приближенным к месту проживания ребенка. В сельской местности иногда дошкольных учреждений просто нет, а в городах их не хватает. Не в каждом селе стремятся строить новый садик, потому что неизвестно, будут ли туда идти через несколько лет. «Поэтому необходимо работать над вариативностью форм получения дошкольного образования. Это может быть семейная форма, многочасовой уход и тому подобное. Это все необходимо прописывать в новом законе о дошкольном образовании, который мы планируем разработать. Надо двигаться, в том числе, через инструмент ваучеров на дошкольное образование, чтобы стимулировать частные инициативы», – считает Новосад.
Вторая проблема дошкольного образования – это качество. Оно содержит много составляющих: какой смысл дошкольного образования, как он отражает потребности ребенка того или иного возраста, насколько он коррелируется с содержанием НУШ, с заложенными там компетенциями и мягкими навыками и тому подобное. И, конечно, вопрос в профессиональной подготовке воспитателей и воспитательниц – необходимо постоянное повышение квалификации и системная подготовка в педагогических университетах. «И параллельно нужно повышать социальный статус этой профессии. Потому что сейчас воспитатель или воспитательница детского сада – одна из наименее оплачиваемых образовательных профессий. И здесь, на мой взгляд, есть большая несправедливость. Я не могу сказать, что это какая-то коренная реформа. Я скорее говорила бы, что нам надо обратить системный взгляд к дошкольному образованию и больше в него инвестировать», – подчеркнула руководительница МОН.
Часть налогов идет на дошкольное образование, поэтому эти средства в форме ваучера можно направить в частных инициатив, быстрее развиваются. По словам министра, благодаря этому государству не нужно строить новый садик – его построит бизнес, а государство будет стимулировать его ваучером. Такая система первый год практикуется в частных школах, когда родители могут получить ваучер на образование ребенка от государства и использовать его в частном заведении. Возможно, это не покроет всю стоимость обучения, но будет способствовать тому, чтобы родители отдавали детей в дошкольные учреждения. «К сожалению, не все частные инициативы хотят работать с государственными деньгами. Поэтому нужно работать над тем, чтобы разгрузить бюрократические процессы, упростить проверки использования государственных средств. Но я бы говорила именно не о пилоте, а о всей стране, потому что мне кажется, что у нас не так много времени, чтобы реанимировать наше дошкольное образование», – добавила Анна Новосад.
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