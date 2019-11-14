Децентрализация: Карта Донецкой области изменится (Видео)

Карту Донецкой области перекроят. Вскоре в области могут появиться Мариупольский или Краматорский районы. Пока изменения находятся на стадии обсуждения.

Так, один из административных и финансовых центров Донецкой области – Краматорск – может стать центром одноименного района. Аналогичная судьба ожидает и Мариуполь. По словам экспертов, там, где полностью сформированы объединенные территориальные громады (ОТГ), надо существенно сократить количество чиновников. «В тех районах, которые полностью покрыты ОТГ, созданы, например, отделы образования в ОТГ и они же существуют в районных государственных администрациях. Но они уже ничего не выполняют. То есть из государственного бюджета идут средства на то, чтобы просто удерживать людей, которые, возможно, качественные отчеты пишут», – считает советник по вопросам децентрализации Донецкого центра развития местного самоуправления Максим Ткач.

Таких районов Донецкой области три, а всего в Украине – 20. Там работают полторы тысячи госслужащих. На их содержание государство тратит более 140 млн грн в год. Если убрать звено районных администраций, то область будет напрямую сотрудничать с ОТГ – так сказать, «без посредника». Подобное уже практикуют. «Работа с ОТГ сейчас идет, мы нормально коммуницируем. То есть, все вопросы решаются, нет никаких споров, есть разные видения, в перспективном плане, или тому подобное, но это все рабочие моменты», – рассказал начальник управления по внедрению реформ и децентрализации Донецкой облгосадминистрации Александр Агулов.

Эксперты рассматривают четыре варианта административного разделения области. Выделяют Донецкий, Мариупольский, Покровский и Краматорский районы. Относительно других есть разногласия.

Есть предложение, чтобы объединить в один район Константиновку с Бахмутом (до переименования Артемовск). «Жителям Константиновского и Бахмутского районов, Константиновки и города Бахмут это будет удобно. Я думаю, Торецк (до переименования Дзержинск, – ред.) там будет, в этом районе. Это будет перспективно. У нас много общего, и, я думаю, будут довольны жители, что, прежде всего, является нашей целью», – считает общественный деятель Наталья Винниченко.

На пока неподконтрольной правительству местности также планируют новое устройство. Там могут образовать Донецкий, Горловский, Шахтерский или Кальмиусский районы. Их административные границы будут проходить по линии разграничения. «Это связано с необходимостью того, что должны быть в следующем году проведены выборы. И вот для того, чтобы уже выборы прошли на новой территориальной основе, а мы не можем с вами сказать, когда закончится военный конфликт, и чтобы это совсем не разбалансировало, сделаны предложения именно с учетом такого», – объяснила региональная координатор общественных обсуждений нового территориального устройства областей Украины Татьяна Барановская.

В то же время, предполагают эксперты, местные выборы могут коснуться только уровня громад. А районные советы просто ликвидируют. Вместо них появятся оптимизированные райадминистрации или префектуры.

Источник: ТК «Донбасс»

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