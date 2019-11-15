Их три: Правозащитница рассказала о мифах по компенсации за поврежденное жилье на Донбассе

В политикуме и в обществе существует ряд мифов по поводу выплат Украиной компенсации за жилье, поврежденное или разрушенное в ходе боевых действий на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе круглого стола форума «Реинтеграция на Донбассе»* рассказала координатор по вопросам защиты и адвокации Норвежского совета по делам беженцев Кристина Нечаева.

«За почти 6 лет активных боевых действий на Донбассе, по нашим данным, было разрушено или повреждено свыше 50 тыс. жилых домов. Масштаб проблемы очевиден», – сказала она.

Правозащитница констатировала, что эта тема касается имущественных прав граждан Украины, которые являются первостепенными и должны соблюдаться государством.

На международном и национальном уровне распространены ряд мифов, которые, в том числе, «тормозят» процесс активизации работы по выплате компенсаций пострадавшим на Донбассе.

Основных таких мифа три.

Первый миф: компенсация за разрушенное жилье – это новая для Украины процедура. «На самом деле, элементы административной процедуры существовали в Украине много лет. Они прописаны в правовом режиме, касающемся чрезвычайной ситуации, которая может быть социальной, военной, природной и пр. И сейчас усилия правительства [относительно компенсаций для жителей Донбасса] направлены на внесение изменений в уже существующие документы. Поэтому при условии доработок нормативной базы и выделении необходимого финансирования этот механизм может заработать», – отметила Нечаева.

Второй миф: административный механизм по компенсациям будет работать только для ограниченного числа лиц, которые остались на прежнем месте жительства. «Действительно, тот инструмент, в который сейчас правительство вносит изменения, он первоначально был направлен исключительно на компенсацию для лиц, которые остались на прежнем месте проживания. Но правительство работает над этим вопросом, расширяется сфера распространения этого постановления КМУ. И этот механизм должен иметь действие в национальных границах Украины», – пояснила эксперт.

Нечаева дополнила, что механизм компенсации планируется сделать доступным для всех, «даже для жителей неподконтрольных территорий». «Но при условии возвращения этих территорий под контроль Украины. Но задекларировать, задокументировать убытки, которые получил человек, он должен иметь возможность даже сейчас», – уточнила она.

Третий миф: если Украина начнет выплачивать компенсацию в административном порядке, это может навредить ей в подаче консолидированной претензии к России по поводу возмещения убытков, полученных государством. «Думаю, этот миф появился из-за политической позиции Украины, которая была зафиксирована в законе о реинтеграции Донбасса 2018 года – что за все убытки ответственность несет государство-агрессор Российская Федерация. Но в этом законе есть и иная формулировка, в которой четко прописано, что государство Украина должно защищать всеми возможными способами права человека. В ответ на посыл, что это может навредить: есть межгосударственные соглашения, в том числе с Российской Федерацией, есть международно-правовые каналы ответственности за применение силы государством. Но по международным правам человека, это не должно подменять ответственность правительства перед своими гражданами и иными пострадавшими от событий на Донбассе. Т.е. выплата компенсации – это обязанность государства. И такая выплата только усилит имидж государства в соблюдении прав человека. Также это усилит позиции Украины в подаче консолидированной претензии к России», – уверена правозащитница.

* В рамках II Международного форума «Реинтеграция на Донбассе – улучшение гуманитарной ситуации и укрепление контактов между людьми в регионе конфликта», который проходил в Киеве 13-14 ноября, состоялся круглый стол «Разделенные линии разграничения: государственная политика для восстановления прав, связей и доверия»

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