Временной лаг: В «Слуги народа» пояснили, почему прожиточный минимум оказался маленьким

В бюджете на 2020 год, который сегодня, 14 ноября, принял парламент, прожиточный минимум составляет чуть более 2 тыс. грн, хотя и президент, и правительство говорили, что реально показатель составляет более чем 4 тыс. грн. депутат от «Слуги народа», заместитель председателя бюджетного комитета Александр Трухин объяснил, почему власть не может сразу увеличить прожиточный минимум до заявленной суммы, в эфире «Громадського».

«По предварительным расчетам (точных расчетов не проводилось – до последней копейки), на это необходимо до 500 млрд гривень», – сказал он.

Депутат напомнил, что такая сумма – это половина бюджета страны. «Без того, что произойдет детенизация экономики, без того, что пойдут реальные большие наполнения (бюджета, – прим.). С таможни, без того, что у нас заработает экономика, и мы сделаем все условия для ее развития, без того, что мы имплементируем правильные ресурсные законопроекты, такого объема ресурсов в экономике и бюджете Украины мы не добьемся за один день», – пояснил Трухин.

Он отметил, что правительству нужно время на то, чтобы «продемонстрировать результат», ибо «за один день экономика не перестраивается». «Есть временной лаг, по меньшей мере это полгода, может месяцев 10, чтобы мы увидели первые результаты, первые поступления в госбюджет и их правильное распределение», – резюмировал депутат.

Напомним, что Верховная Рада Украины сегодня, 14 ноября, приняла закон о госбюджете-2020 в целом. Прожиточный минимум с 1 января – 2 027 грн.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!