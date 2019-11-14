14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом: Можно ли уберечься от болезни (Видео)

Сегодня, 14 ноября, отмечают Всемирный день борьбы с диабетом. Целью этого дня является повышение глобальной осведомленности о диабете – о возрастающих показателях заболеваемости во всем мире (200 млн случаев) и о том, как можно предотвратить развитие этой болезни.

Больным этой болезнью приходится жить со специальной диетой и под постоянным наблюдением врача. «Это диабет живет со мной!» – так о своем диагнозе привыкли говорить больные. Жительница Мариуполя Екатерина Пикалова узнала о болезни 10 лет назад на профилактическом осмотре. С тех пор вынуждена проходить постоянные обследования и придерживаться диеты. «Ни жирного, ни жаренного, ни копченого, ни сладкого – это все исключается. Определенные овощи, фрукты, больше кислых яблок, лимоны. Ну, и каждый год прокапываемся», – рассказала она.

Так, например, можно употреблять апельсины и груши. Алкоголь, сигареты и сладости – под запретом.

Только в Мариуполе с таким диагнозом живут 3 тысячи пациентов. Они вынуждены контролировать уровень сахара – сдают кровь 4 раза в неделю. Сегодня провериться предложили всем. «Сразу записываем ответ, больной расписывается. Пришло 32 человека», – сказала медсестра Людмила.

Диабет бывает ​​двух типов. Первый возникает у людей до 30 лет. Второй чаще наследственный. Однако, как уверяют врачи, уберечься можно. «Контролировать вес, контролировать сахар, уровень гликозилированного гемоглобина. Профилактикой диабета второго типа все же является соблюдение диеты, контроль веса, отказ от курения и борьба с гиподинамией. А кроме того, стрессовый фактор играет чуть ли не ведущую роль в развитии событий сахарного диабета второго типа, который приводит к блокированию действия инсулина», – объяснила заведующая отделением эндокринологии Наталья Мамчур.

Сдавать кровь на сахар медики советуют хотя бы раз в год.

Источник: ТК «Донбасс»

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