Воздушные Силы ВСУ получили очередной модернизированный истребитель

ГП «Львовский государственный авиационно-ремонтный завод» передало в армию очередной истребитель МиГ-29. Об этом сегодня, 14 ноября сообщает «АрмияInform» со ссылкой на командование Воздушных Сил.

Сегодня, после проведения проверок самолета инженерами и летчиками авиабригады, а также выполнения ознакомительного полета, истребитель приземлился на аэродроме родной части.

В командовании вида уточняют, что на авиаремонтном предприятии переданный самолет прошел модернизацию и получил капитально отремонтированные двигатели.

По оценкам авиационных инженеров, это даст возможность истребителю находиться в боевом состоянии не менее восьми лет.

Модернизированный МиГ-29 получил лучшую радиолокационную станцию, а также интегрированную в бортовой радионавигационной комплекс систему спутниковой навигации. Значительно расширены и возможности контроля и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателя и ряда бортовых систем.

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