В «ЛНР»: На подорванном мосту в Луганске завтра возобновят движение

В неподконтрольном украинской власти Луганске завтра, 15 ноября, планируют провести демонтаж бетонных блоков, ограничивающих проезд на аварийном участке поврежденного в результате «диверсии» путепровода на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщают местные интернет-ресурсы.

Демонтаж намерены начать в 7.30. «По завершении необходимых работ транспортное движение на объекте будет возобновлено».

Напомним, что в Луганске «в результате террористического акта» был поврежден путепровод. Ранее сообщалось, что на восстановление взорванного моста на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная требовалось более 9 млн руб. (3 млн 409 тыс. грн. по местному курсу на сегодня, 14 ноября).

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