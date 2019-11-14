В Мариуполе – всплеск ДТП: В полиции рассказали о причинах (Видео)

В Мариуполе только с начала ноября этого года произошло почти полсотни аварий. Из них 11 – с пострадавшими. Одни отделались синяками и ушибами, другим понадобилось даже переливание крови.

Так, в одной из аварий, которая произошла на пр. Мира, водитель автомобиля «Ауди» врезался в ограждение. К счастью, пострадало только «железо». В другом дорожно-транспортном происшествии (ДТП), на пересечении пр. Нахимова и ул. Лавицкого, в аварию попали два «Ланоса». Водителя одной из машин госпитализировали.

«Девушка пострадавшая, которая находилась за рулем Ланоса, сейчас в областной больнице проходит обследование. У нее возможно повреждены ноги, потому что ее вытаскивали. Она сама не могла выйти из автомобиля», – рассказала очевидица аварии Юлия.

Как отмечают патрульные, основными причинами аварий становится то. что водители пользуются телефонами, садятся нетрезвыми за руль и превышают скорость. Только с начала этого года в Донецкой области произошло более 800 ДТП с пострадавшими. В них 93 человека погибли.

«К сожалению, наблюдается тенденция к расту, и даже по сравнению с 2018 годом у нас есть рост дорожно-транспортных происшествий. На дорогах становится все больше автомобилей, если взять Мариуполь, то за последние 2 года, у нас была статистика – плюс 15 тыс. автомобилей. Дороги достаточно широкие, однако и они уже не справляются с таким потоком автомобилей», – пояснила пресс-секретарь патрульной полиции Ольга Артюхова.

По словам водителя Александра, который за рулем уже 50 лет, не раз видел аварии и даже сам был их участником. Добавляет, что в основном ДТП возникали из-за невнимательности, спешки и пренебрежении правилами дорожного движения.

«Я считаю, чтоб избежать ДТП нужно прежде всего быть воспитанным водителем, понимать, кто едет возле тебя, ну и естественно не садиться за руль после глубокого похмелья. Дороги сейчас у нас идеальные сделали, но это не значит, что надо гонять, написано – 50 км, значит 50», – делится Александр.

Каждый год в середине ноября отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП. Традиционно к нему проводят акции, чтобы помочь пострадавшим. К одной из них присоединились и спасатели.

Так, спасатель Евгений Кузин сдает кровь 14 раз. «Кому-то нужно, не просто так это делаем», – говорит он.

Однако и медики, и спасатели и полицейские отмечают – аварий лучше избегать, поэтому в очередной раз советуют водителям быть внимательнее за рулем.

Источник: ТК «Сигма»

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