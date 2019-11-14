«Приказ от командиров»: В ОБСЕ сообщили о недопуске миссии членами НВФ на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не смогли попасть в ряд населенных пунктов временной неподконтрольной украинской власти Донецкой области из-за того, что их не пропустили члены незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сообщается в отчете миссии, опубликованном сегодня, 14 ноября.

Так, на блокпосте к северу от н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка) два вооруженных члена НВФ вновь не пропустили патруль Миссии на юг в направлении н. п. Саханка (неподконтрольный правительству, 97 км к югу от Донецка) и на запад в направлении н. п. Пикузы (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 92 км к югу от Донецка), ссылаясь на «соображения безопасности СММ».

Также на блокпосту в н. п. Новая Марьевка (неподконтрольный правительству, 64 км к югу от Донецка) трое вооруженных члена вооруженных формирований вновь отказали патрулю Миссии в доступе к населенному пункту, ссылаясь на «приказы от командиров». Находясь там, наблюдатели видели, как через блокпост проехали два гражданских грузовика.

Кроме того, на блокпосте, размещенном на восточной окраине н. п. Шевченко (неподконтрольный правительству, 69 км к югу от Донецка), 3 вооруженных члена НВФ отказали патрулю Миссии в проезде на запад к н. п. Николаевка (неподконтрольный правительству, 70 км к югу от Донецка), ссылаясь на «приказы от командиров». На блокпосте возле н. п. Староласпа (неподконтрольный правительству, 51 км к югу от Донецка) трое вооруженных члена НВФ отказали патрулю Миссии в доступе к населенному пункту, также ссылаясь на «приказы от командиров».

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