На Донбассе больше всего мирных жителей погибли, подорвавшись на минах, – ООН

В зоне военного конфликта на Донбассе с начала 2019 года погибли 25 мирных жителей, 130 были ранены. Это самая низкая число потерь за весь период конфликта. Об этом, сообщили в Управлении верховного комиссара (УВКПЧ) ООН по правам человека на запрос «Радио Свобода».

«В период с 1 января по 31 октября 2019 года, УВКПЧ ООН зафиксировало 155 случаев гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом: 25 погибших и 130 раненых, на 40,4% меньше, чем за тот же период 2018 года (51 погибший и 209 раненых), и также является самым низким количеством потерь среди гражданских лиц за весь период конфликта», – говорится в сообщении.

Также, в УВКПЧ ООН добавили, что больше всего людей (17) погибли в результате минных инцидентов. Еще 7 человек погибли в результате артиллерийских обстрелов, 1 человек – в результате ДТП с участием военных.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 3 тысячи 345 гражданских лиц погибли в результате вооруженного конфликта на Донбассе за весь его период с 2014 года.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, на Донбассе с начала 2019 года зафиксированы 137 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения. По данным Датского Совета по делам беженцев (ДСБ), на Донбассе в октябре 2019 года от мин и других взрывоопасных предметов погибли 2 человека, 17 – получили ранения.

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