Путин предложил развести войска по всей линии соприкосновения на Донбассе

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил развести войска вдоль всей линии разграничения на Донбассе. Об этом он заявил сегодня, 14 ноября, во время выступления по итогам саммита БРИКС, сообщает «РБК.Украина».

По словам российского президента, необходимо развести войска вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе. Путин подчеркнул, что осуществить разведения войск на всей линии разграничения надо, как можно быстрее. «Понимаете, по всей линии надо развести (войска, – ред.). Так, чтобы хотя бы пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Это точно надо сделать и как можно быстрее», – сказал президент России.

Путин также прокомментировал ситуацию с подписанием «формулы Штайнмайера», заявив, что в ней нет ничего содержательного. Российская Федерация согласилась с «формулой Штайнмайера», несмотря на несоответствие Минским соглашениям. «В "формуле Штайнмайера" нет ничего содержательного, в некоторой степени она противоречит Минским соглашениям, но РФ с ней согласилась», – сказал Путин.

Он также уточнил, что о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским до саммита в «Нормандском формате» речь не идет. По его словам, Украина не должна «искать счастья за океаном, а договариваться со своими соседями». «Мы договорились встретиться в Нормандском формате. Зачем нам суетиться и бегать на неподготовленные встречи. В этом никто не заинтересован: ни я, ни президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом. Также мы в контакте, мы разговариваем по телефону. Но нам нужно подойти к каким-то решениям. Встреча в Нормандском формате возможна. Кроме Нормандского формата, никакого другого нет. Россия за сохранение такого формата», – отметил Путин.

Как сообщалось ранее, практическая фаза разведения сил и средств сторон на участке № 3 Богдановка-Петровское завершилась 11 ноября в полдень. Украинской стороной выполнено перемещение личного состава и вооружения.

Напомним, в соответствии с утвержденным планом разведения сил и средств, принятым 1 октября в Минске на заседании рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ), непосредственно на разминирование дается до 7 суток.

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