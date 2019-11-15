Пенсии «неподконтрольных»: Украина выдает пенсии только за 3 года, а война идет более 5-ти лет

Согласно действующему законодательству, задолженность по пенсии выдается только за 3 года ее неполучения. При этом вооруженный конфликт на Донбассе длится уже более 5-ти лет, соответственно жители неподконтрольных территорий уже ограничены в получении своих украинских выплат. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе круглого стола форума «Реинтеграция на Донбассе»* сообщила аналитик БФ «Право на захист» («Право на защиту») Анастасия Одинцова.

Она напомнила, что пенсия, согласно законодательства – имущество гражданина. А защита имущественных прав является первостепенным для государства. Но до сих пор в Украине не урегулирован вопрос – как жители неподконтрольного Донбасса могут получить свою пенсию. «А согласно законодательства, пенсионеры могут получить пенсию всего за 3 года, которые они ее не получали. А конфликт длится 5 лет. А как быть с двумя годами? А дальше как, если конфликт будет продолжаться? То есть после деоккупации такие граждане не смогут получить свою законную пенсию», – пояснила Одинцова.

Правозащитники общественных организаций разработали законопроект, которым будут решены основные вопросы выплат пенсий переселенцам и жителям неподконтрольного Донбасса.

В частности, в законопроекте для жителей неподконтрольного Донбасса предлагается убрать ограничения по срокам выплат пенсий. «Та пенсия, которая не была получена в связи с оккупацией, должна быть выдана полностью без каких-либо ограничений», – сказала Одинцова.

Сейчас пенсионеры, проживающие за линией разграничения, для получения украинской пенсии должны на подконтрольной территории оформиться как внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Это создает лишнюю нагрузку, как самим людям, так и государству. «Тем самым мы сами себя обманываем, и они обманывают нас, т.к. они не являются ВПЛ. Они проживают "там", здесь у них нет возможности получить жилье. И они каждый месяц, каждый день стоят на КПВВ – 60% граждан, которые проходят через контрольно-пропускные пункты [на линии разграничения], это пенсионеры», – продолжила правозащитница.

«Поэтому в законодательстве мы должны закрепить право на пенсию жителей, которые проживают на временно оккупированной территории. Но получать выплаты они должны будут здесь – на подконтрольной территории. Они будут просто приезжать сюда и говорить: да, я проживаю на временно неподконтрольной территории, я заработал эту пенсию, я хочу ее получать здесь, и каждые полгода я готов приезжать и подтверждать – вот я приехал, пожалуйста, выдайте мне пенсию», – детализировала Одинцова.

Открепление пенсионеров неподконтрольного Донбасса от справки ВПЛ сократит напряжение и очереди на КПВВ, которые часто приводят к смертности на линии разграничения. «Ведь только в прошлом году на КПВВ от сердечных заболеваний умерли 50 человек, – в этом году уже 34 человека. Многие теряют сознание, т.к. до сих пор процедура пересечения КПВВ полностью не упрощена», – подчеркнула представительница БФ «Право на защиту».

Одинцова акцентировала, что у многих возникает вопрос – из каких средств Украина будет выплачивать эти пенсии. Для этого предлагается применить процедуру покупки страхового (трудового) стажа. «Ведь там есть жители, которые работали, но не делали отчисления в страховые органы Украины. Мы это также урегулируем нашим законопроектом. Так, пенсионеры, которые не имеют нужного страхового стажа, могут его докупить. У нас сейчас уже действует такой механизм. Однако сейчас страховой стаж можно докупить лишь в двойном коэффициенте. Но люди, которые жили в оккупации, они не по своей вине не оплачивали эти страховые отчисления. Поэтому мы предлагаем, чтобы жители неподконтрольных территорий, которые хотят получать украинские пенсии, могли иметь возможность докупить этот стаж. Если они захотят», – резюмировала она.

P.S.: Подробнее о новом законопроекте см. в материале «Пенсии переселенцев и неподконтрольного Донбасса: Что предлагают правозащитники в новом законопроекте»

* В рамках II Международного форума «Реинтеграция на Донбассе – улучшение гуманитарной ситуации и укрепление контактов между людьми в регионе конфликта», который проходил в Киеве 13-14 ноября, состоялся круглый стол «Разделенные линией разграничения: государственная политика для восстановления прав, связей и доверия»

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