Без судов: Законопроект об упрощении регистрации рожденных на неподконтрольных территориях – уже в Кабмине

Из рожденных в «Л-ДНР» украинские свидетельства о рождении имеют около половины детей, при этом в аннексированном Крыму такие документы имеют всего около 15% детей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе круглого стола форума «Реинтеграция на Донбассе»* рассказала представитель Центра прав человека «Зміна» Алена Лунева.

«Когда мы говорим о соблюдении прав граждан, которые вынуждены проживать на оккупированных территориях, то это трудно реализовать, когда у этих людей нет документов. Поэтому получение документов, удостоверяющих личность, свидетельств о рождении или смерти, регистрация места проживания – являются важными вопросами», – начала Лунева.

На неподконтрольных территориях органы украинской власти не действуют, поэтому получить там украинские документы невозможно. Часть документов можно получить на подконтрольной территории, но эта процедура сейчас идет через суды. «В сравнении с иными судебными делами, процедура по документам для жителей неподконтрольных территорий упрощена, но все-таки она судебная», – подчеркнула правозащитница.

«Например, чтобы получить свидетельство о рождении ребенка, который родился на оккупированной территории, родители или родственники должны приехать сюда, обратиться в РАГС, РАГС должен отказать, потом с этим отказом нужно пойти к юристу, составить заявление в суд, сходить в суд, подождать, получить решение, а потом уже вернуться с решением суда в РАГС и получить свидетельство. По сути такой длинный путь заменяет сейчас простую процедуру, когда человек просто может обратиться в РАГС, предоставить имеющиеся у него с оккупированной территории документы и получить свидетельство национального образца», – пояснила Лунева.

Она акцентировала, что сейчас «документы», выданные на неподконтрольной территории (свидетельства о рождении, медицинские карты и справки, выписки из роддома и пр.) в данном случае являются по объективным причинам являются доказательством факта рождения. «По иному доказать, что ребенок родился на оккупированной территории невозможно. Суд, также как и РАГС, посмотрит документы, выданные на оккупированной территории и вынесет решение», – продолжила она.

Лунева напомнила, что в 2018 году был принят закон об реинтеграции Донбасса, в котором была прописана норма обращения по факту рождения или смерти сразу в РАГС, без судебной процедуры. «Такая административная процедура должна была заработать. Закон предусматривает выдачу украинского свидетельства на основании, в том числе, документов, выданных на оккупированных территориях. Но процедура была заблокирована прежним министром юстиции», – отметила она.

Совместно с общественными организациями в Министерстве по вопросам оккупированных территорий и ВПЛ (сейчас трансформировалось в Министерство по вопросам ветеранов, оккупированных территорий и ВПЛ) был разработан специальный законопроект, который сейчас проходит утверждение Кабмином. По словам Луневой, законопроект должен позволить:

внедрить полноценную процедуру регистрации факта рождения, которое произошло на неподконтрольных территориях;

внести изменения в Семейный кодекс и в Кодекс об административных нарушениях – ликвидировать месячный срок, который дается на регистрацию факта рождения ребенка, и административную ответственность за несоблюдение этого срока, когда речь идет о неподконтрольных территориях.

Еще один важный момент, новый законопроект должен распространяться и на жителей аннексированного Крыма. Т.к. сейчас упрощенная процедура, связанная с узакониванием факта рождения через суд, действует только для жителей неподконтрольного Донбасса. «При этом примерно половина детей, которые родились [на неподконтрольной части] в Донецкой и Луганской областях, имеют свидетельства о рождении украинского образца. И только до 15% детей из Крыма имеют такие документы. И мы должны запустить механизм, который будет облегчать процедуру получения украинских документов, которые потом будут свидетельствовать о принадлежности к гражданству Украины. Нам важно, чтобы они имели украинские документы, чтобы они не стали лицами без гражданства в дальнейшем», – акцентировала правозащитница.

«Сейчас этот законопроект находится на утверждении Кабинета министров, и мы надеемся, что Кабмин согласует этот текст и документ направится в парламент для голосования», – резюмировала Лунева.

Напомним, что по данным советника секретаря СНБО Сергея Сивохи, с 2014 года на неподконтрольной Украине территории (Донбасса и Крыма) родилось 140 тыс. детей.

С 2016 года по 2019 год в Украине было зарегистрировано 27 453 фактов рождения, которые состоялись в «Л-ДНР», и 52 745 фактов смерти.

* В рамках II Международного форума «Реинтеграция на Донбассе – улучшение гуманитарной ситуации и укрепление контактов между людьми в регионе конфликта», который проходил в Киеве 13-14 ноября, состоялся круглый стол «Разделенные линии разграничения: государственная политика для восстановления прав, связей и доверия»

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