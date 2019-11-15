Ехали из «Л-ДНР» в Украину через РФ: Юрист рассказала о реальных приговорах судов

По международным нормам, украинским законам Донбасс – это Украина. Но пересечь линию разграничения на Донбассе сегодня сложнее, чем пересечь государственную границу. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе круглого стола форума «Реинтеграция на Донбассе»* заявила юрист Общественной организации «Донбасс SOS» Елена Глушко.

Она отметила, что в Положении о Государственной пограничной службе требований к пересечению линии столкновения больше, чем к пересечению государственной границы, в частности:

необходимо предварительно получать специальный пропуск СБУ, «то есть фактически, это визовая система внутри страны»;

можно перевезти лишь ограниченное количество товаров.

Результатом сложных условий прохождения линии разграничения является смертность на КПВВ. «Согласно Национальной стратегии развития Украины по правам человека, которая была подписана в 2015 году, каждое КПВВ должно было быть оборудовано пунктами медобслуживания, туалетами, бомбоубежищами, а также необходимо было отменить пропуски СБУ. Срок выполнения этих требований – 2016 год. Сейчас уже 2019 год, и об отмене пропусков СБУ речь даже не идет», – констатировала Глушко.

Глушко напомнила, что в 2019 году Мониторинговая миссия ООН продолжает отмечать, что условия пересечения линии разграничения остаются крайне тяжелыми. Это, по мнению представительницы «Донбасс SOS», приводит к двум основным рискам.

«Первый – фактически люди ездят за пределами КПВВ, осуществляют пересечение линии разграничения неофициально, при этом рискуя жизнью – могут нарваться на мину, могут подвергнуться обстрелу с той или другой стороны. Это продолжает происходить. И дело не в том, что эти люди каким-то образом угрожают национальной безопасности, люди работают, учатся на той или иной стороне», – отметила Глушко.

Второй риск связан с тем, что люди из «ЛНР» и «ДНР» на подконтрольную Украине территорию часто ездят через Россию. «На встречах официальные представители Госпогранслужбы отмечали, что если говорить о защите прав ребенка, то это даже лучше – на территории России работают правоохранительные органы, которые будут предотвращать опасность похищения детей», – подчеркнула сложившийся казус юрист «Донбасс SOS».

Въезд в Россию через неподконтрольную часть украинской границы, которая находится в «Л-ДНР», является правонарушением. Глушко подчеркнула, что такое нелегальное пересечение границы Украины влечет за собой два вида ответственности – административную (штраф, арест до 15 суток) и уголовную – до 3-х лет лишения свободы.

«Ответственность по Кодексу административных правонарушений Украины предусматривает, в том числе, арест до 15-ти суток. Например, судья Сватовского районного суда (Сватово, Луганская обл., – ред.) ежедневно принимает около 20 решений по отмене и возвращению таких протоколов по истечению срока давностей. Потому что срок давности по данному правонарушению составляет 1 год», – рассказала правозащитница.

«При этом нам на горячую линию "Донбасс SOS" звонят люди: мне тут на КПВВ выписали штраф, я не знаю, что подписала, какой-то протокол, но реквизиты, куда платить, выдали. Что люди подписывают – мы не знаем», – дополнила Глушко.

С 2018 года введена еще и уголовная ответственность за незаконное пересечение госграницы. Отметим, что 7 ноября 2018 года президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон, который вводит следующую ответственность (если пересечение границы происходит с целью причинения вреда интересам Украины или лицом, которому запрещен въезд в Украину, или представителями силовых ведомств государства-агрессора):

за пересечение украинской границы вне официальных пунктов пропуска или без соответствующих документов – до 3 лет лишения свободы;

если правонарушение совершается повторно или группой лиц ‒ от 3 до 5 лет;

если при этом применяется насилие ‒ от 5 до 8 лет.

При этом автобусные рейсы из «ЛНР» и «ДНР» через территорию России в Украину довольно распространены. И в Едином реестре судебных решений Елена Глушко нашла приговор, касающийся данной ситуации. «Я нашла один приговор от 10 октября 2019 года – Лисичанский городской суд Луганской области осудил двух водителей автобусов, которые проживали в Стаханове (после переименования – Кадиевка, под контролем "ЛНР", – ред.), и они возили людей в Харьков через пункт пропуска "Изварино" (под контролем "ЛНР" на границе с Россией, – ред.). Их 12 августа задержали, они подписали мировое соглашение, каждый заплатил по 100 тыс. грн. Реальных сроков в данном случае нет, но тем не менее. Эти перевозки продолжают осуществляться, и люди оказываются в ситуации правовой неурегулированности», – констатировала юрист.

Основная проблема теперь существующих в Украине двух видов наказания за незаконное пересечение границы – возможная коррупционная составляющая при квалификации правонарушения. «Кто-то из них оказывается административным нарушителем, кто-то – уголовником. То есть фактически логики здесь, к сожалению, нет», – подчеркнула Глушко.

«К эту всему ведет неурегулированность самой линии разграничения, которая по сути должна быть местом встречи. У многих из нас есть связи с людьми, проживающими на неподконтрольной территории. Многие из нас ездят туда, чтобы следить за имуществом, помогать своим родственникам и т.д. И нам бы хотелось, чтобы возвращаясь на подконтрольную Украине территорию, люди действительно понимали, что они едут домой, где их ждут», – резюмировала юрист «Донбасс SOS».

* В рамках II Международного форума «Реинтеграция на Донбассе – улучшение гуманитарной ситуации и укрепление контактов между людьми в регионе конфликта», который проходил в Киеве 13-14 ноября, состоялся круглый стол «Разделенные линией разграничения: государственная политика для восстановления прав, связей и доверия»

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