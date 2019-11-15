Распад территорий: Эксперт рассказал, чем опасен замороженный конфликт на Донбассе

Вернуть неподконтрольные украинским властям территории Донбасса в ближайшее время будет невозможно. В то же время, недостатком замороженного конфликта является распад территорий. Такое мнение выразил политолог Олег Саакян, передает «Gazeta.ua».

«Надо откровенно признать, что невозможно вернуть оккупированные территории в ближайшее время. Необходимо переформатировать украинскую политику, дипломатию, военную стратегию, учитывая, что конфликт будет длительным», – считает Саакян.

По его мнению, Украина должна иметь план «Б», учитывая неконструктивность Российской Федерации с постоянным переносом Нормандского формата.

«Недостатком замороженного конфликта является распад территорий, то есть углубление пропасти между зоной оккупации и подконтрольной территорией. Население захваченных земель с годами будет все дальше отдаляться от политических и экономических процессов в Украине. Этот план также не снимает рисков большей активизации боевых действий и даже широкомасштабной войны», – отметил Саакян.

Однако, по его словам, есть и плюсы. «Завершит неопределенность. Это даст возможность людям планировать жизнь. Появится потребность строить комплексную политику адаптации переселенцев. Однозначность создаст меньшее поле для манипуляций и поляризации общества», – выразил мнение политолог.

В то же время, замороженный конфликт заблокирует интеграцию Украины в Европейский союз и Североатлантический альянс. «В ближайшее время Евросоюз и НАТО не готовы принять Украину, как и Северную Македонию. Однако это не означает, что не стоит двигаться к этим стандартам и иметь стратегическую цель», – уточнил политолог.

Он добавил, что при условии исчерпания всех инициатив по дипломатическому решению военного конфликта украинская власть может пойти на его замораживание. «Механическое сшивание подконтрольной части с неподконтрольной создаст ряд вызовов, на которые Украина не сможет эффективно отреагировать. Это значительно опаснее, чем замораживание конфликта», – резюмировал Олег Саакян.

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