Встреча в Нормандском формате подтолкнет Кремль к переходу к более жесткому плану «В», – политолог

Разведение сил и средств в районе Петровского и Богдановки на Донетчине (третий из трех оговоренных участков) убрало очередную преграду для встречи в Нормандском формате. Но сама встреча не поможет урегулировать конфликт на Донбассе. Такое мнение высказал «Донецким новостям» политолог Виктор Каспрук.

«Восприятие встречи в Нормандском формате, как панацеи, является преувеличенным ожиданием, что может вернуться бумерангом негатива в украинскую политику», – считает он.

«Ведь изначально Путин ни на йоту не собирается отступать от своего ультиматума Украине, который он объявил еще в 2014 году. Это децентрализация и федерализация Украины, после чего распад украинского государства может стать разве что вопросом времени. Чему наглядным подтверждением является пример автономного Крыма, который Москва "военно-референдумным" путем присвоила себе», – пояснил свою точку зрения Каспрук.

Единственным видимым позитивом переговоров в Нормандском формате он видит то, что «Владимир Зеленский наконец поймет, что с Путиным договориться невозможно». «Ведь Путин не видит будущее Украины в статусе независимого государства, а все его военные, политические и дипломатические действия – это лишь составляющие одного целого комплекса мероприятий, которые нацелены на уничтожение украинской государственности», – говорит политолог.

Российское руководство до данного момента рассчитывало на уступки со стороны Украины, или на ее капитуляцию. В этом, по мнению Каспрука, кроются риски предстоящей встречи Зеленского с Путиным. «Если же Зеленский проявит стойкость в защите украинской позиции и стратегических интересов Украинского государства, то это способно лишь спровоцировать Москву на резкую эскалацию военного противостояния на Донбассе. Поскольку тогда Кремль может решить заставить Украину пойти на большие уступки – под давлением больших человеческих потерь и невозможности удерживать ситуацию под контролем», – пояснил он.

«Поэтому все надежды на "доброго" Путина, которого Зеленский сможет убедить своей уступчивостью и толерантностью к России, бесполезны. Геополитический маньяк Путин уже не способен остановиться, и тем более не готов отпустить Украину мирно, чтобы там не говорили российские переговорщики о мире на Донбассе. Путин видит мир на Донбассе только при условии полной капитуляции Украины перед Россией – и отказа нашей страны от попыток вступить в Европейский союз и НАТО», – подчеркнул политолог.

«Таким образом, встреча в Нормандском формате не может стать началом деоккупации Донбасса, а лишь подтолкнет Кремль к переходу к более жесткому плану "В", который в Кремле давно уже разработан», – резюмировал Каспрук.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 14 ноября дата и место проведения переговоров в Нормандском формате продолжали согласовывать. Глава МИД Украины Вадим Пристайко надеется, что встреча состоится до конца года.

При этом Пристайко допустил выход страны из Минских соглашений, если нормандские переговоры закончатся полным провалом.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: