Тупик «нормандской встречи»: Зеленский может оказаться в ситуации Порошенко

В стремлении провести встречу в «нормандском формате» президент Украины Владимир Зеленский слишком активно идет на выполнение требований России. И сейчас он, похоже, оказался в той же ситуации, в которой был Петр Порошенко – желание договариваться, вроде бы, есть, а ответных шагов со стороны России – нет. Об этом в комментарии «Донецким новостям» рассказала аналитик Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Мария Золкина.

Она считает, что «нормандская встреча» в ближайшее время не входит в интересы Москвы. Об этом говорит то, что Россия выдвигает все новые и новые уступки, на которые должна пойти Украина.

Золкина акцентировала, что РФ впервые за годы конфликта выдвинула жесткие конкретные условия, чтобы сам факт встречи «нормандской четверки» стал реальным. «И Украина выполнила уже эти условия – согласилась с "формулой Штайнмайера", а также со своей стороны совершила полное разведение сил и средств на трех пилотных участках (Станица Луганская, Золотое и Петровское), согласованных еще в 2016 году», – напомнила она.

Но после этого представитель РФ в Трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов на этой неделе озвучил уже новые уступки, которые Россия хотела бы видеть со стороны Украины. «В частности – закрепление "особого статуса" временно неподконтрольных территорий в украинской Конституции, да еще и в процессе прямых консультаций официального Киева с представителями самопровозглашенных "республик". Идти на это – политическое самоубийство для президента Зеленского», – уверена Золкина.

«Становится абсолютно понято, что тактика российской стороны – торговаться как можно дольше, стараясь выторговать от украинской стороны как можно больше уступок еще до организации "нормандской встречи". А желательно – даже без самой встречи», – считает она.

При этом украинская сторона очень серьезно заинтересована в этой встрече. «Наша страна идет на беспрецедентные уступки просто ради того, чтобы встреча состоялась, хоть повестка дня ее до сих пор не определена», – отметила эксперт.

Она считает минусом решений власти – идти на те уступки, которые могли бы стать результатом встречи «Нормандской четверки», составить основу «дорожной карты» по Донбассу. Это касается и «формулы Штайнмайера», и разведения войск. Потому что данные уступки сейчас идут в одностороннем порядке от Украины, но они не закреплены письменно обязательствами России на какие-либо ответные, симметричные действия, например, по части безопасности.

По мнению Золкиной, Москва фактически проверяет украинского президента, «насколько далеко он готов пойти в своем желании удовлетворять аппетит РФ ради организации этой встречи».

Она считает, что после заявлений Грызлова позиция украинской власти должна стать более маневренной. «Мы можем заявить, что не можем бесконечно идти на уступки – без встречи, без письменного закрепления определенных гарантий со стороны РФ. Нужно иметь смелость остановиться. При этом понимая, что в таком случае встречи может и не быть… Но тогда это будет означать неудачу Владимира Зеленского. Будет означать, что он был неправ, критикуя предшественника (Петра Порошенко, – ред.) за отсутствие прогресса в переговорах. Сейчас Зеленский, похоже, оказался в той же ситуации, в которой был Порошенко. Желание предметно договариваться, вроде бы, есть. А ответных шагов со стороны России – нет», – акцентировала аналитик.

Еще один риск «нормандской встречи» – «то, что до сих пор непонятно, с чем именно Зеленский намерен на эту встречу ехать».

«Понятно, что не все Офис президента может выносить на всеобщее обсуждение. Но фундамент возможных договоренностей обязательно должен быть озвучен. Мы должны понимать, какой вариант реинтеграции мы будем отстаивать на этой встрече. Вариант привести какие-то сырые предложения и договариваться в живом разговоре с Путиным – абсолютно неприемлем», – продолжает эксперт.

Золкина считает, что если детальный план не будет озвучен именно до «нормандской встречи», то это будет стратегической ошибкой Офиса президента. «Определенные "красные линии", о которых говорил сам Зеленский (демилитаризация, вывод оккупационных войск, возврат контроля за границей) должны быт выдержаны», – уточнила она.

При этом России выгодно, чтобы все шло по ее плану. «А это – первоочередное политической урегулирование, выборы без передачи границы под контроль украинской стороне, фактическая автономия неподконтрольной части Донбасса без демилитаризации. Плюс – отсутствие каких бы то ни было обязательство с российской стороны. РФ очень важно закрепить свой статус не агрессора, а наблюдателя, модератора между Киевом и Донецком с Луганском. И если РФ не будет уверена, что украинский президент согласится на такой вариант, она не будет идти на эту встречу», – уверена аналитик.

Эксперт не исключает, что команда Зеленского не озвучивает свой план по переговорам, чтобы не вспугнуть им России, т.к. «если мы сейчас презентуем план, который будет отображать интересны украинского государства, то РФ точно на встречу не пойдет».

«Но с Кремлем такие игры не пройдут. Встреча без четкой повестки дня, без понимания, на что к моменту встречи согласен Киев, не нужна Москве. Ей нужно, чтобы документ был разработан сейчас, согласие получено сейчас, а встреча была просто формальным закрепление достигнутых договоренностей», – уверена она.

«В целом получается, что ситуация с организацией "нормандской встречи" понемногу заходит в тупик. Бесконечно ее требовать не получится. Бесконечно идти на уступки РФ, вызывая рост протестных настроений внутри Украины, – тоже не получится. Еще и поэтому для РФ выгодно тянуть со встречей. Ведь отсрочивая ее, Кремль реализует еще и сценарий внутренней дестабилизации Украины, проверяет выдержу украинского президента: насколько он сможет балансировать между желанием встретиться с Путиным – и протестами внутри украинского общества против российского сценария урегулирования ситуации на Донбассе», – резюмировала Золкина.

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