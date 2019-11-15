Делали селфи: На Донетчине трое подростков повредили автомобиль

В Покровске (Донецкая обл.) трое парней 17, 16 и 15 лет повредили автомобиль, делая селфи. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что накануне ночью в полицию позвонила местная жительница, которая сообщила, что неизвестные прыгали на крыше ее авто. Правонарушение зафиксировали камеры видеонаблюдения, которые размещены на доме.

«В ходе проведения розыскных мероприятий, сегодня (14 ноября, – ред.) правоохранители установили всех трех нарушителей. Ими оказались трое юных местных жителей - 15 16,17 лет. Один из ребят учится в местной школе, а двое других в профучилище в пгт Межевая. Свое поведение юноши объяснить не смогли. Однако, за свои поступки придется отвечать: 16 и 17-летних ребят правоохранители привлекут к административной ответственности по ст.173 "Мелкое хулиганство" Кодекса Украины об административных правонарушениях», – рассказали в пресс-службе.

Административная ответственность ожидает и родителей 15-летнего парня, в отношении них будет составлен протокол по ст. 184 «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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