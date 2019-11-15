На Луганщине горняки получили задолженность по зарплате

Горняки Луганщины в четверг, 14 ноября, получили задолженность по зарплате. Об этом сообщил председатель профсоюза шахты «Горская» ГП «Первомайскуголь» Виктор Видиш.

«Нам деньги зашли. Шахтеры получили заработную плату в полном объеме за июль, август, сентябрь и 15% за октябрь», – сказал он.

«Работали все, чтобы шахтеры получили деньги», – отметил Видиш.

45 работников шахты «Горская» и 11 «Карбонит» не выходили из забоя в знак протеста. После получения задолженности шахтеры поднялись на поверхность.

Как сообщалось ранее, 13 ноября в Донецкой и Луганской областях начались акции протеста горняков.

Напомним, 31 октября парламентарии внесли изменения в закон «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» – документом предусматривалось выделение 1 млрд грн для выплаты зарплаты шахтерам. Но средства к горнякам так и не поступили. 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект № 2283 с изменениями в государственный бюджет на 2019 год, согласно которым предусмотрено выделение 1 млрд грн на финансирование государственных шахт и выплату их работникам задолженности по зарплате.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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