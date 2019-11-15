Фонсека хочет подписать в «Рому» бывшего игрока «Шахтера»

Итальянский ФК «Рома», занимающий в серии А шестое место, ищет варианты усиления состава. Команда бывшего главного тренера «Шахтера» Паулу Фонсеки переживает настоящую эпидемию травм, из-за чего остро нуждается в квалифицированных исполнителях. Одним из главных кандидатов на пополнение состава римского клуба является нападающий Факунду Феррейра. Об этом пишет «Сегодня» со ссылкой на итальянское издание Corriere dello Sport. 28-летний аргентинец в 2013-2018 годах выступал за «Шахтер», в том числе под руководством Фонсеки.

На некоторые встречи «Роме» приходится выставлять игроков молодежного состава, так что опыт Феррейры итальянцам пригодился бы. Сейчас Факунду защищает цвета «Эспаньола» из Барселоны, хотя права на него принадлежат португальской «Бенфики». В Португалии он отыграл сезон 2018-19. В сезоне же 2019-20 он забил всего один мяч в испанском высшем дивизионе.

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