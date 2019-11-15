Горловка в воскресный день: Как выглядит центр города в ноябре (Фото)

Житель неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Олег показал, как выглядит центр города в воскресный день в ноябре. Кадры сделаны 3 ноября.

«Час дня, на дорогах никого. В воскресенье – никого. Если снимать в пятницу, машин и людей побольше. Возможно, они после обеда все выходят и выезжают, нам это неизвестно», – отметил Олег.

Вместе со своей спутницей горловчанин прошелся по улице Гагарина, показал, как выглядит Богоявленский кафедральный собор и территория вблизи храма, а также улицу Комсомольская.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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