Омбудсмен Украины рассказала о мониторинге прав человека в «Л-ДНР»

Работа по освобождению незаконно удерживаемых украинцев с представителями «ЛНР» проходит лучше, чем с «омбудсменом ДНР», а мониторинг ситуации с правами человека на неподконтрольных украинским властям территориях пока ведется удаленно. Об этом рассказала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в интервью «Укринформ».

«В сферу моей деятельности входит защита прав каждого гражданина Украины, где бы он ни находился. И по закону Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" я обязана мониторить – как на оккупированной территории обеспечиваются права граждан Украины», – отметила она.

«К сожалению, я не имею допуска на оккупированные территории. Мы обеспечиваем это так: во-первых, у меня есть представитель уполномоченного по Донецкой и Луганской областях, офис которого размещен практически непосредственно на линии соприкосновения. В том числе открыто 4 офиса: 2 – в Донецкой и 2 – в Луганской областях. Люди могут туда обращаться практически круглосуточно», – продолжила Денисова.

По ее словам, представители омбудсмена Украины постоянно проводят мониторинг на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ). «Я сама раз в месяц-два бываю или в Донецкой или в Луганской области, на подконтрольной нам территории. Офис уполномоченного в контакте с "уполномоченным ЛНР" Ольгой Копцевой. Хуже получается с "уполномоченным ДНР" Дарьей Морозовой. Переписку проводим через моего представителя, который занимается национальным превентивным механизмом», – рассказала правозащитница.

«Мы уже вернули из "ДНР" и "ЛНР" на территорию, контролируемую украинским правительством, практически 400 человек, которые были осуждены или содержались под стражей на момент оккупации Донецкой и Луганской областей. Из них более 110 человек уже освобождены, то есть они отбыли сроки наказания, но их не освобождали», – добавила омбудсмен Украины.

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