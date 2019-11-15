«Каргилл. Движение слабое»: Ситуация в пунктах пропуска утром 15 ноября

Сегодня утром, 15 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 14 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 43 тыс. человек и 4,8 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9575 человек и 1040 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8745 человек и 1400 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8650 человек и 1560 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3725 человек и 825 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 12330 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 270 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 40/60;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«diduz»: «4:31. Пешая очередь в Горловке уже почти полная сетка».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Александр: «6:35. "Каргилл" в Украину. За начало моста, льгота перед мостом»;

Jen: «8:32. Подъехала на "Каргилл". Основная у моста. Льгота намного меньше. Не вижу ее. Движение слабое».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Natalya: «8:52. Еленовка в Донецк машин 25. На 9:45 (по местному времени, – ред.)».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Администратор»: «6:37. На 6 утра по Украине в Верхнешироковском в сторону Мариуполя от знака "Куликово" 10 машин вглубь поселка. Пока все стоят»;

«Администратор»: «8:39. Октябрь – Гнутово. Движение 6 машин в 15-20 минут. Машины прибывают. Очередь по прежнему за знаком "Куликово"».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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