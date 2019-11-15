Бюджет 2020: Эксперт рассказал, как можно было сэкономить на субсидиях

Верховная Рада 14 ноября приняла во втором чтении и в целом проект бюджета Украины на 2020 год. За законопроект № 2000 проголосовали 280 депутатов. В целом главная смета страны почти не отличается от предыдущей, считает экономист Борис Кушнирук. Хотя, применив другой подход, например, в вопросе субсидий, можно было бы сократить расходы. Об этом пишет «Сегодня».

«Если перейти на систему абонплаты со среднегодовым показателем, люди платили бы за потребление ресурсов на протяжении года. То есть не было бы зимних "пиков", соответственно потребность в субсидии была бы ниже. На 20 млрд грн можно было бы сэкономить. Эти сэкономленные средства не помешало бы направить на энергосбережение», – говорит Кушнирук.

Также экономист отметил, что макропоказатели, заложенные в бюджет, не реалистичны.

«Макропоказатели у меня вызывают сомнение – кажется, они завышены. Особенно, без учета риска потери дохода от транзита газа. Сам показатель роста экономики на 3,7% – без существенного обоснования», – сказал он.

То, что доходы и расходы в принятом бюджете были увеличены после первого чтения, создает риски, добавляет экономист.

«Это создает угрозу, поскольку дефицит будет в большем объеме, чем планировали. И соответственно необходимо будет больше заимствовать для погашения текущих расходов. У нас сейчас нет проблем с золотовалютными резервами. Но нам нужна поддержка МВФ. Получим ли мы ее – вопрос остается открытым», – объясняет он.

Среди позитива, экономист отметил увеличение расходов на инфраструктуру. Однако, добавил он, если учесть соотношение размера нашей экономики и площади страны, «доходы бюджета должны быть на порядок выше, чтобы в полном объеме финансировать строительство и ремонт дорог».

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