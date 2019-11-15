Сводка из зоны ООС за 14 ноября: Версии сторон конфликта

В четверг, 14 ноября, незаконные вооруженные формирования (НВФ) 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, противник вел огонь из пушек БМП. В результате обстрелов ранения несовместимые с жизнью получил один военнослужащий Объединенных сил. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ совершили 8 обстрелов:

дважды у Каменки – из автоматических и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

два раза неподалеку Песок – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новомихайловки – из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

у Широкино и Гнутово – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

неподалеку Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано 7 обстрелов:

у Желобка – из стрелкового оружия, подствольных и ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Новолуганского и Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Майорска – из РПГ и крупнокалиберных пулеметов;

дважды у Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Орехового – из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов ранения несовместимые с жизнью получил один военнослужащий Объединенных сил.

С начала этих суток НВФ один раз обстреляли позиции украинских военных.

«Неподалеку Новолуганского враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Потерь нет», – сообщили в пресс-центре ООС.

В «ДНР» заявили, что «подразделения украинских силовиков за минувшие сутки девять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив свыше 80 боеприпасов». Утверждается, что «обстрелам подверглись: район "Вольво-Центра" на севере Донецка, поселки шахты "Трудовская" и Старомихайловка; поселок шахты 6/7; Луганское, Петровское и Докучаевск. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное»

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.

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