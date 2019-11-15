Закрывать бы перестали для начала: В соцсетях обсуждают запуск заводов в «ДНР»

В «ДНР» в эфире одного из местных телеканалов «министр промышленности и торговли» Эдуард Арматов заявил, что скоро в «республике» запустят два предприятия – завод метизных изделий в Макеевке и Петровский машиностроительный завод в Донецке. Эту информацию активно обсуждают в социальных сетях.

«Завод метизных изделий в силу ряда событий приостановил свою производственную деятельность в начале боевых действий. На данный момент, понимая, где мы будем брать сырье для производства определенного вида продукции, проведены переговоры с потенциальными поставщиками из РФ, составлена дорожная карта и в этом направлении завод сейчас работает. Я надеюсь, что в декабре мы получим первые результаты работы этого предприятия», – заявил Арматов.

К открытию новых заводов в «ДНР» пользователи соцсетей отнеслись с сарказмом:

Мацал: «Даже не буду шутить про концерт. "Откроют", "восстановят", "отремонтируют", "возобновят", "наладят"... И так уже шестой год»;

Джорж: «Надо же народу баки забивать всякими "запусками" и "открытиями". И судя по всему, это удается»;

Виталий: «Две недели назад заявляли, что откроют, по новой пластинка играет? Введите праздник с концертами День метизных изделий»;

Александр: «Требую усиленную концертную программу!»;

Влад: «А почему не анонсируют полет на Марс? Смысл все равно один и тот же»;

Семен: «Опять пыль народу в глаза пускают... То инвестиционный форум провели! Теперь вот заводы открывают...»;

Лилиана: «Закрывать бы перестали для начала»;

«Имя-Секрет Фамилии-Нет»: «Ага, Стирол уже 3 года открываете!»;

Андрей: «Мдааа... Работал я на Петровском машзаводе... Пока старую власть не выкочевают оттуда – делов не будет!!! Кидали с зарплатой жестко... До сих пор людям должны, твари!!!»;

Михаил: «Когда откроют мусороперерабатывающий завод? Когда-то обещали».

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