Поздравляю всех непризнанных: В соцсетях обсуждают новый праздник в «ДНР»

Поздравляю всех непризнанных: В соцсетях обсуждают новый праздник в «ДНР»

ДН

15.11.19 11:21dnews.dn.uaНовости

Фото: соцсети

«Глава ДНР» Денис Пушилин своим «указом» ввел в «республике» новый праздник – День «парламентализма», который намерены отмечать 14 ноября. Эта информация взорвала соцсети.

Люди с возмущением обсуждают праздники в «ДНР» на фоне социально-экономической обстановки:

  • Анастасия: «И обязательно концерт»;
  • Дмитрий: «Поздравляю всех непризнанных парламентариев с непризнанным праздником в непризнанной народной республике. Ждем концерт с непризнанными звездами российской эстрады»;
  • Наташенька: «Действительно важно!!! В стране все в порядке, жители довольны и з/п и пенсиями и детскими выплатами (которые последние несколько месяцев задерживают). Можно праздники придумывать и праздновать!!!! Все шикарно»;
  • Андрей: «Что не день, то – праздник»;
  • Виталий: «Министерство праздников и флешмобов уже придумайте. Захарченко – я принял ДНР с шахтами и заводами, а оставил с аграриями. Пушилин – я принял ДНР с аграриями, а оставил с певцами и концертами»;
  • Алексей: «Концерт в студию! А то народ обозлится!»;
  • Алена: «Наверное, поэтому гречку по 70 руб. продавать стали»;
  • Настя: «Концерт когда?»;
  • Джорж: «Настя, потерпи, когда 100-тый гумконвой прибудет. Вот праздник-то будет»;
  • Паша: «Так, подождите, а разве в ДНР есть парламент?»;
  • Александр: «Пойду поллитра возьму, праздник же»;
  • Ирина: «Идиотизм полный»;
  • Сергей: «В этот праздник работать нельзя!!! Народная примета!»;
  • Инга: «Когда я начала читать новость, надеялась прочесть, что он ушел в отставку».

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