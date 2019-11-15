Поздравляю всех непризнанных: В соцсетях обсуждают новый праздник в «ДНР»

«Глава ДНР» Денис Пушилин своим «указом» ввел в «республике» новый праздник – День «парламентализма», который намерены отмечать 14 ноября. Эта информация взорвала соцсети.
Люди с возмущением обсуждают праздники в «ДНР» на фоне социально-экономической обстановки:
- Анастасия: «И обязательно концерт»;
- Дмитрий: «Поздравляю всех непризнанных парламентариев с непризнанным праздником в непризнанной народной республике. Ждем концерт с непризнанными звездами российской эстрады»;
- Наташенька: «Действительно важно!!! В стране все в порядке, жители довольны и з/п и пенсиями и детскими выплатами (которые последние несколько месяцев задерживают). Можно праздники придумывать и праздновать!!!! Все шикарно»;
- Андрей: «Что не день, то – праздник»;
- Виталий: «Министерство праздников и флешмобов уже придумайте. Захарченко – я принял ДНР с шахтами и заводами, а оставил с аграриями. Пушилин – я принял ДНР с аграриями, а оставил с певцами и концертами»;
- Алексей: «Концерт в студию! А то народ обозлится!»;
- Алена: «Наверное, поэтому гречку по 70 руб. продавать стали»;
- Настя: «Концерт когда?»;
- Джорж: «Настя, потерпи, когда 100-тый гумконвой прибудет. Вот праздник-то будет»;
- Паша: «Так, подождите, а разве в ДНР есть парламент?»;
- Александр: «Пойду поллитра возьму, праздник же»;
- Ирина: «Идиотизм полный»;
- Сергей: «В этот праздник работать нельзя!!! Народная примета!»;
- Инга: «Когда я начала читать новость, надеялась прочесть, что он ушел в отставку».
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