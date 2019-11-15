Поздравляю всех непризнанных: В соцсетях обсуждают новый праздник в «ДНР»

«Глава ДНР» Денис Пушилин своим «указом» ввел в «республике» новый праздник – День «парламентализма», который намерены отмечать 14 ноября. Эта информация взорвала соцсети.

Люди с возмущением обсуждают праздники в «ДНР» на фоне социально-экономической обстановки:

Анастасия: «И обязательно концерт»;

Дмитрий: «Поздравляю всех непризнанных парламентариев с непризнанным праздником в непризнанной народной республике. Ждем концерт с непризнанными звездами российской эстрады»;

Наташенька: «Действительно важно!!! В стране все в порядке, жители довольны и з/п и пенсиями и детскими выплатами (которые последние несколько месяцев задерживают). Можно праздники придумывать и праздновать!!!! Все шикарно»;

Андрей: «Что не день, то – праздник»;

Виталий: «Министерство праздников и флешмобов уже придумайте. Захарченко – я принял ДНР с шахтами и заводами, а оставил с аграриями. Пушилин – я принял ДНР с аграриями, а оставил с певцами и концертами»;

Алексей: «Концерт в студию! А то народ обозлится!»;

Алена: «Наверное, поэтому гречку по 70 руб. продавать стали»;

Настя: «Концерт когда?»;

Джорж: «Настя, потерпи, когда 100-тый гумконвой прибудет. Вот праздник-то будет»;

Паша: «Так, подождите, а разве в ДНР есть парламент?»;

Александр: «Пойду поллитра возьму, праздник же»;

Ирина: «Идиотизм полный»;

Сергей: «В этот праздник работать нельзя!!! Народная примета!»;

Инга: «Когда я начала читать новость, надеялась прочесть, что он ушел в отставку».

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