В Краматорске «минировали» ж\д-вокзал

Патрульные обеспечили охрану места происшествия во время проверки информации о минировании железнодорожного вокзала в Краматорске. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.
Сообщается, что соответствующая информация поступила на линию «102» 14 ноября около 20 часов.
«Кроме патрульных, на месте происшествия работали сотрудники Краматорского отдела полиции, взрывотехники, кинологи, врачи и спасатели. Экипажи патрульной полиции перекрыли движение, эвакуировали людей и обеспечили охрану места происшествия. После поисков взрывчатку не нашли», – отметили в пресс-службе.
Кто именно сделал такой вызов на «102», по каким причинам и какую ответственность понесет, будут выяснять в Краматорском отделе полиции.
«Патрульная полиция, в свою очередь, призывает граждан не делать необдуманных шагов, потому что за такие "шутки" предусматривается определенная ответственность!», – подчеркнули в пресс-службе.
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